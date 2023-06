VIDÉO: CFDT – Laurent Berger souhaite « continuer à transformer le monde » après avoir passé la main

Le 21 juin, le dirigeant actuel de la CFDT abandonnera son poste au profit de Marylise Léon, suite à un mandat d’environ onze ans à la présidence de l’organisme axé sur le changement.

Que peut-on espérer pour Laurent Berger après qu’il aura quitté son rôle de secrétaire général de la CFDT ? « Être heureux et continuer à changer le monde, à mon petit niveau », répond le futur ex-dirigeant du syndicat. Il passera le flambeau à Marylise Léon le 21 juin, ayant passé près de onze années à la tête de l’organisation réformiste.

Le dirigeant syndical ne regrette pas de s’en aller, même s’il est devenu un visage très connu, en particulier suite à la contestation de la réforme des retraites. Lui qui « n’aime pas la personnalisation » a « compris, au cours de ce mandat, que parfois, il fallait des personnes pour représenter des luttes collectives ». « À un moment donné, on représente quelque chose parce qu’on est un responsable [syndical] et ensuite, il faut laisser sa place », ajoute-t-il.

> « Ce serait tellement facile de rester encore un an, deux ans, trois ans de plus et de jouer les ‘kékés’ sur des plateaux TV ou dans d’autres endroits. »

> Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, à franceinfo

« On a des règles démocratiques », et « j’ai une éthique personnelle qui fait qu’il ne faut pas rester trop longtemps à un poste, car il est bon que cela change », martèle-t-il. « Marylise Léon a huit ans de moins que moi. Elle est extrêmement compétente et connaît très bien les enjeux du monde du travail et les défis de demain », insiste-t-il. Pour elle, « c’est le moment de prendre les commandes ».

Une fois qu’il ne sera plus à la tête de la CFDT, Laurent Berger prendra « un temps de silence ». « Je le dois à la CFDT, à Marylise [Léon] et à moi-même », explique-t-il. Après cette période, « il y a un temps de vacances, puis un travail ». « Je ne sais pas, très franchement aujourd’hui où je vais atterrir, mais je veux travailler sur quelque chose qui a un impact et qui fasse que je sois à la fois dans la réflexion et dans la réalisation, dans le concret », explique-t-il.