« Victorieuses et conquérantes: les handballeuses françaises savourent leur sacre mondial à l’Elysée et lorgnent l’or olympique! »

« C’est pour Paris, c’est pour nos Jeux que les médailles nous passionnent ! », c’est avec ces mots qu’Emmanuel Macron a interpellé, ce lundi 18 décembre à l’Elysée, nos valeureuses championnes du monde de handball.

Les championnes du monde de handball à l’Elysée

Après leur victoire dans le championnat du monde de handball au Danemark, l’équipe de handballeuses françaises a été honorée lundi soir à l’Elysée. Elles ont été accueillies par le président Emmanuel Macron dans une ambiance festive et relaxée. Le président a rappelé aux « Bleues » le but suprême : la médaille d’or olympique à Paris, prévue dans sept mois.

Les nouvelles championnes du monde, visiblement fatiguées après une nuit de célébrations, sont arrivées à l’Elysée avec de grands sourires et leurs médailles d’or autour du cou. Elles ont été accueillies individuellement par le Président, avant de poser pour une photo officielle.

Pour certains membres de l’équipe, c’était leur première visite à l’Elysée et ils ont saisi l’occasion pour immortaliser le moment sur leurs téléphones portables. L’une d’entre elles a confié : « On est un peu fatiguées, mais c’est toujours agréable d’être reçues de la sorte ». Une autre a ajouté : « Je ne sais pas si cela va se reproduire dans ma carrière, donc j’ai envie de kiffer l’instant ».

Un accueil chaleureux à l’Elysée

Quant à Laura Glauser, la gardienne de but, elle a surtout apprécié l’enthousiasme autour de l’équipe. « On a vraiment été submergées de messages de félicitations, c’est trop cool ! » elle a révélé. A l’intérieur de l’Elysée, l’équipe et leurs familles ont attentivement écouté le discours du président.

Le président Macron a utilisé cette occasion pour congratuler l’équipe sur leur réalisation unique et la fédération pour son traitement équilibré des joueurs masculins et féminins. Il s’est ensuite tourné vers les prochains jeux de 2024, affirmant : « Maintenant, les médailles, on les veut pour Paris, pour nos Jeux, parce que ce que vous avez montré là, la médaille qui est raflée ne doit être qu’un avant-goût de ce qui nous attend. Et bravo à nos Bleues ! ». L’objectif est clair: suivre l’exemple de la Norvège, la seule nation qui a déjà réussi à remporter la Coupe du Monde et les JO.

Les Bleues visent maintenant l’or aux JO

Après leur sacre mondial, les handballeuses françaises ont défini leur prochain objectif : les Jeux Olympiques à Paris. Le grand défi est que ce serait la deuxième fois seulement dans l’histoire qu’une équipe réalise le doublé Coupe du Monde et JO, après la Norvège.

source originale : www.francetvinfo.fr

