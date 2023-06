Victor Talanov: l’ingénieur russe vendant des chars gonflables pour tromper l’armée en Ukraine

Munis de leurres thermiques et de dispositifs réfléchissants pour brouiller les systèmes de détection radar et les caméras infrarouges, les véhicules blindés gonflables conçus par Victor Talanov servent à détourner l’attention des armes d’artillerie russes et à assurer la sécurité des véritables chars.

Victor Talanov est un Russe exilé en République tchèque, où il fabrique des chars gonflables qu’il vend aux Ukrainiens pour tromper l’armée russe. Son entreprise, Inflatech, est située à Décin, près de la frontière allemande. Depuis le début du conflit en Ukraine, la République tchèque fournit beaucoup d’armes aux Ukrainiens, considérant que défendre Kiev, c’est aussi défendre leur propre territoire, même si la Pologne se trouve entre les deux pays.

Bien que les produits de Victor Talanov soient des chars gonflables, le ministère de la Défense tchèque doit approuver chaque contrat d’exportation comme s’il s’agissait d’armes réelles. En tant que Russe, Talanov est étroitement surveillé.

Du trampoline aux leurres militaires

Comment Talanov est-il arrivé sur ce marché très spécifique? Son histoire commence avec des montgolfières. À 49 ans, il étudie pour devenir ingénieur à l’Institut d’aviation de Moscou. Après avoir travaillé chez Siemens et IBM, il rejoint l’entreprise de son père et apprend le métier du gonflable avec lui : trampolines, costumes et leurres militaires, comme il l’indique sur son compte LinkedIn. Cependant, les relations entre Victor et son père se sont tendues, et il a de plus en plus de mal à travailler pour l’armée russe, cliente « officieuse » de leur entreprise.

Il y a neuf ans, en 2014, Talanov Junior trouve des partenaires en République tchèque et crée sa société là-bas. L’entreprise est si prospère qu’au bout de cinq ans, il déménage en République tchèque avec sa famille. Officiellement, il ne dit pas qu’il travaille pour l’armée ukrainienne et n’a pas voulu confirmer cette information aux journalistes du Monde qui lui ont rendu visite récemment. Cependant, il admet avec une pointe d’ironie que « Poutine a fait une bonne publicité pour eux, et ils ont doublé leur chiffre d’affaires en 2022. » Aujourd’hui, l’usine emploie 25 couturières.

Quatre-vingt kilos pour un char Abrams

Les modèles gonflables de Talanov sont impressionnants. La gamme de trente produits inclut des systèmes antiaériens SA-8, des lance-roquettes, ainsi que des chars T72 et Abrams. Les modèles pèsent 80 kilos, y compris le gonfleur – qu’il soit électrique ou thermique. Les patrons sont conçus par ordinateur et imprimés sur du tissu. Les différents morceaux sont ensuite cousus par des couturières hautement qualifiées, car le processus est un peu plus complexe que la confection de vêtements.

L’utilisation de chars gonflables pour tromper l’ennemi peut sembler dépassée. On pense aux Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale qui avaient semé le doute chez les nazis avec l’opération « Fortitude » pour les tromper sur le lieu du débarquement. En Ukraine, des témoins rapportent avoir vu des leurres en bois, difficiles à déplacer, mais pas encore de leurres gonflables. Selon Talanov, les Ukrainiens cachent leurs vrais chars et les remplacent par des leurres gonflables en cinq minutes lorsqu’ils reçoivent une alerte sur la présence d’artillerie ennemie.

Il existe même des leurres de chauffage et de miroirs pour tromper les radars ou les caméras thermiques la nuit. Tout cela se déplie et se replie très facilement à deux, comme une tente de camping. Ça coûte moins cher : environ 25 000 euros par pièce. Et cela permet de préserver les vrais chars plus longtemps.

Pendant ce temps, son père équipe les Russes

Le père de Talanov, en Russie, continue de vendre ses chars gonflables à l’armée russe pour tromper l’armée ukrainienne. Le site d’investigation russe The Insider a révélé cette information au début du mois d’avril. L’histoire est incroyable : on peut imaginer les leurres du fils et ceux du père face à face sur certaines parties du front! Le fils affirme que les siens sont les meilleurs, y compris ceux des Chinois qui ressemblent à de gros matelas peu crédibles. Victor Talanov sait qu’il n’est plus le bienvenu en Russie et qu’il risque vingt ans de prison s’il y remet un pied.