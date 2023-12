Victoire écrasante des Bleues face à l’Autriche : direction le Final Four de la Ligue des Nations !

Avec une victoire décisive contre l’Autriche, vendredi, l’équipe française a consolidé sa position à la tête du groupe A2. Le match, qui s’est déroulé à Rennes, s’est soldé par un triplé sans réponse des Bleus (3-0).

Les Bleues se qualifient pour le Final Four

L’équipe féminine de football française réussit son billet pour le Final Four de la Ligue des Nations, après une victoire imposante contre l’Autriche, le seul adversaire pouvant priver les Bleues de la première place de leur groupe. L’équipe française s’est imposée avec un score de 3-0, grâce aux performances brillantes d’éminentes joueuses.

Les Bleues ont rapidement pris l’avantage avec un premier but marqué par Amandine Henry sur un coup franc de Selma Bacha, suivi d’un autre de Eugénie Le Sommer et un troisième but marqué par Marie-Antoinette Katoto pour son retour après un an et demi d’absence.

Eugénie Le Sommer signe son grand retour

La soirée a été marquée par la performance exceptionnelle des milieux de terrain, Grace Geyoro et Kenza Dali, qui ont multiplié les opportunités pour l’équipe française. Elisa De Almeida, lancée par Kenza Dali, a offert le 93e but international à Eugénie Le Sommer, marquant la fin de sa disette de cinq matchs sans marquer. Cette dernière a réussi à se faire pardonner en inscrivant son 93ème but en équipe de France, faisant d’elle la meilleure buteuse de l’histoire des Bleues.

Marie-Antoinette Katoto effectue un retour gagnant

Le grand retour de Marie-Antoinette Katoto a également été une heureuse surprise pour les français. Blessée au genou lors de l’Euro 2022, elle a fêté ses premières minutes sur le terrain depuis plus d’un an en parachevant le succès tricolore grâce à un coup de tête bien placé sur un corner de Selma Bacha. Par ailleurs, l’attaquante Katoto, lors de son entrée en deuxième mi-temps, a démontré une belle performance en attaque.

Avec ces résultats prometteurs, l’équipe aura deux matchs à gagner en février pour remporter cette Ligue des Nations, ce qui serait le premier titre de l’histoire de la sélection. D’ici là, les Bleues comptent garder leur rythme victorieux lors de leur prochain match contre le Portugal.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA