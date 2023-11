Victoire éclatante d’Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse à la Transat Jacques Vabre!

Dimanche soir, à Fort-de-France (Martinique), les deux navigants ont traversé la ligne finale, embarqués sur leur trimaran.

Victoire d’Armel Le Cléac’h et Sébastien Josse à la Transat Jacques Vabre

Armel Le Cléac’h, après trois tentatives précédentes, a remporté la Transat Jacques Vabre. Le navigateur originaire du Finistère a franchi la ligne d’arrivée en premier avec son co-skippeur Sébastien Josse à bord du Maxi Banque Populaire XI, dimanche 12 novembre, juste avant minuit. Partis dimanche 29 octobre, ils ont mis un peu plus de 14 jours et 10 heures pour terminer la 16e édition de la Route du café. Ils succèdent à Franck Cammas et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild), qui avaient remporté l’édition 2021.

Un parcours semé d’embûches

Le bateau Ultim Maxi Banque Populaire XI, bien que bien parti, est resté sous la menace de ses poursuivants jusqu’au 9 novembre. C’est à cette date que le multicoque a repris la tête pour ne plus jamais la céder avant son arrivée à Fort-de-France, en Martinique. Son plus proche rival, SVR Lazartigue de François Gabart et Tom Laperche, devrait se contenter de la deuxième place. Pendant ce temps, les trois autres bateaux de la catégorie (Maxi Edmond de Rothschild, Sodebo 3 et Actual 3) sont beaucoup plus loin.

Un palmarès qui s’étoffe

À 46 ans, Armel Le Cléac’h, surnommé « le chacal », remporte ainsi sa première Transat Jacques Vabre. Cette victoire ajoute une note prestigieuse à un palmarès déjà riche, comprenant un Vendée Globe (2016-2017) et trois Solitaires du Figaro (2003, 2010 et 2020). De son côté, Sébastien Josse connaissait déjà le goût de la victoire sur la Route du café, avec une victoire en 2013 sur le MOD70 Groupe Edmond de Rothschild – Gitana XV, avec Charles Caudrelier.

source originale : www.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA