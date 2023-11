Verstappen domine à nouveau en F1 : sa 18e victoire de la saison à Las Vegas éclipse Leclerc!

Lors de la course de dimanche dernier, le pilote d’origine néerlandaise, qui s’était élancé en pole position devant Charles Leclerc, a brillamment géré la compétition pour finalement décrocher une énième victoire. Quant au Monégasque, il a lutté avec acharnement et ténacité jusqu’aux ultimes instants de la course pour assurer sa deuxième place.

Triomphe de Verstappen à Las Vegas

Dimanche dernier, le pilote Reb Bull, Max Verstappen, a une fois de plus démontré sa suprématie en remportant le Grand Prix de Las Vegas. Cette victoire, la 18ème de la saison et la sixième consécutive, confirme son hégémonie sur le circuit malgré le fait qu’il a déjà décroché le titre de champion du monde. Verstappen a devancé le pilote Ferrari, Charles Leclerc, et son propre coéquipier, Sergio Pérez. L’Amérique semble porter chance au triple champion du monde qui, cette année, a remporté son troisième Grand Prix sur le sol américain après ceux de Miami et d’Austin.

Déroulement intense du Grand Prix

Le Grand Prix s’est déroulé sous les lumières vives de Las Vegas et a connu une tension jusqu’au dernier tour. Charles Leclerc, concurrent redoutable, a su gérer l’un des derniers virages avec brio lui permettant de dépasser Sergio Pérez pour s’assurer la deuxième place derrière Verstappen qui avait repris le contrôle quelques instants auparavant.

Résultats contrastés pour les autres pilotes

Malgré la déception de cette deuxième place, Leclerc n’a pas caché son enthousiasme pour la course. De son côté, Esteban Ocon, pilote d’Alpine, a fini au pied du podium en prenant la quatreème place. En revanche, le scénario a été moins favorable à Pierre Gasly, également d’Alpine, qui après avoir longtemps été dans le top 5, a été surpris par Oscar Piastri à deux tours de l’arrivée et a ainsi terminé à la 11ème place. Quant à Lewis Hamilton, il a terminé la course à la 7ème position.

