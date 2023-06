Ventes de voitures électriques en Europe : croissance continue et envolée constante

Durant le mois de mai, on a observé une forte augmentation des ventes de véhicules électriques en Europe. Désormais, elles constituent 14% des ventes totales, alors qu’au même moment l’année dernière, elles étaient en-dessous de 10%.

Est-ce le signe d’un changement de mentalité ? En mai 2023, les ventes de voitures électriques en Europe ont grimpé en flèche, représentant 14% des véhicules vendus, contre moins de 10% un an plus tôt. En plus de l’augmentation du prix de l’essence, l’ensemble des Européens se préparent à la cessation des ventes de voitures à moteur thermique en 2035. De plus en plus d’infrastructures, telles que les bornes de recharge, sont également mises en place ; en France, on compte plus de 100 000 bornes.

À l’instar de la France, les gouvernements de nombreux pays européens ont mis en place des bonus écologiques incitant à l’achat de véhicules propres. Au total, près d’un million de voitures électriques neuves ont été immatriculées dans l’Union européenne en mai, d’après les chiffres de l’association des constructeurs européens.

Une démocratisation en cours ?

Les consommateurs disposent désormais d’un choix plus vaste : la plupart des fabricants se sont tournés vers l’électrique et ont étoffé leur gamme ; il existe même aujourd’hui un marché en plein essor pour les voitures électriques d’occasion. La concurrence est féroce entre Renault, Stellantis et Tesla, dont les immatriculations ont augmenté de 164% en Europe ces derniers mois. Les constructeurs chinois sont aussi très compétitifs sur le marché européen.

Pour éviter de subventionner des véhicules propres fabriqués à l’étranger, le gouvernement français envisage de revoir son bonus écologique, mettant en place – sans l’annoncer clairement – des barrières aux importations asiatiques en particulier.

Pendant ce temps, la Chine subventionne massivement les véhicules électriques. Le gouvernement chinois a annoncé le 21 juin que les mesures d’aide à l’achat de voitures électriques et hybrides seraient prolongées de quatre ans. Ces subventions, destinées aux acheteurs chinois, visent à soutenir la production et représentent un montant important : 66 milliards d’euros.