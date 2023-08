Lundi, au travers d’un communiqué officiel, l’agence de l’ONU en charge de la résolution des problèmes a pointé du doigt une entrave majeure à leur mission : l’absence de vision stratégique commune globale. Cette cécité des dirigeants empêche toute entreprise collective et mène souvent à un échec inévitable. Il devient impératif que les acteurs impliqués se mettent d’accord sur un objectif commun pour espérer un résultat efficace et rapide. En fin de compte, la résolution de problèmes est une tâche complexe qui nécessite une coopération totale et une communication ouverte pour réussir.

Venise menacée par le tourisme de masse et le changement climatique

La ville de Venise, en Italie, est à nouveau dans le viseur de l’Unesco. L’organisation propose de placer la ville sur la liste du patrimoine mondial en péril. Cette décision a été rendue publique le lundi 31 juillet. Selon l’Unesco, les mesures prises pour préserver ce patrimoine mondial sont insuffisantes. Les touristes de masse et le changement climatique sont pointés du doigt.

Tourisme de masse et changement climatique, les facteurs de la détérioration du patrimoine

Le tourisme de masse est l’une des causes de la détérioration de Venise. Selon l’Unesco, la poursuite du développement de la ville a un impact négatif sur sa valeur universelle exceptionnelle. Les autorités locales et nationales italiennes n’ont pas de vision stratégique commune globale pour résoudre les problèmes de la ville. Cela rend difficile la résolution des problèmes. Par conséquent, les mesures pour lutter contre la détérioration du site sont insuffisantes. L’Unesco a également noté que l’élévation du niveau de la mer et les phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique sont des facteurs aggravants pour la ville de Venise.

L’Unesco propose Venise sur la liste du patrimoine mondial en péril

Le Centre du patrimoine mondial espère que l’inscription de Venise sur la liste du patrimoine mondial en péril entraînera un plus grand engagement et une plus grande mobilisation des acteurs locaux, nationaux et internationaux. Cependant, cette proposition n’est pour l’instant qu’indicative. Les Etats membres de l’Unesco voteront pour l’inscription de Venise sur la liste lors d’une session qui aura lieu du 10 au 25 septembre à Ryad.

Venise, ville d’art et d’histoire

Venise, ville insulaire fondée au Ve siècle, est devenue une grande puissance maritime au Xe siècle. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1987. Selon l’organisation, Venise dans son ensemble est un extraordinaire chef-d’œuvre architectural. Même le plus petit monument renferme des œuvres de certains des plus grands artistes du monde, tels que Giorgione, Titien, Tintoret, Véronèse et d’autres. Cependant, la ville est également l’une des villes les plus visitées au monde. Le nombre de touristes augmente chaque année. La surpopulation touristique représente ainsi un danger pour la ville.