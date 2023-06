Vaucluse: Maire démissionnaire de Lauris plaide pour l’humanité après agression adjoint

« La punition ne résoudra pas tout », affirme André Rousset mardi sur franceinfo, sept jours après l’attaque d’un assistant par un résident du village, entraînant les démissions du premier édile et de sa majorité.

Mardi 20 juin sur franceinfo, André Rousset, maire démissionnaire de Lauris (Vaucluse), a soutenu que « il faut semer de l’humanité, on en manque ». Suite à l’agression de l’un de ses adjoints par un habitant du village le mardi 13 juin, le maire et tout son groupe au Conseil municipal de cette commune de près de 4 000 habitants ont démissionné pour exprimer leur colère.

Pour que cette démission des élus soit effective, elle doit être validée par la préfecture. « Nous ne sommes quand même pas des primates. C’est l’exemple qui fait l’éducation », affirme André Rousset. Cet ancien éducateur dans des quartiers difficiles ne croit pas à la vertu unique de la sanction : « Ça ne va pas tout régler. Il faut qu’on se réhumanise. »

franceinfo : Pourquoi avez-vous démissionné ?

André Rousset : Trop, c’est trop ! Envers les maires, mais aussi envers la directrice de l’école qui a été insultée la semaine dernière. Trop, c’est trop quand on frappe les gendarmes, trop, c’est trop quand on agresse tout le monde, trop de cette violence. Nous ne sommes quand même pas des primates. C’est l’exemple qui fait l’éducation, ce ne sont pas les discours. Stop ! On arrête ! On arrête tout ça et on met toute notre énergie à faire pencher la balance du bon côté, du côté de la vie, du côté de la fraternité, du côté de l’humanité. On n’est pas des sauvages. Même les sauvages ne font pas ça.

Est-ce un phénomène nouveau ?

Chez nous, c’est nouveau parce que nous sommes un village serein, calme, paisible. Tout le monde se dit bonjour. J’ai été éducateur dans les quartiers nord. Je me suis occupé de grands délinquants. Je n’ai jamais eu de problèmes. Maintenant, ça tire de tous les côtés. Il n’y a plus de respect. Il y a de nouveaux phénomènes, mais c’est une problématique complexe. Cela est lié à de nombreuses choses. Il y a le Covid, la guerre et l’inflation. Il n’y a plus de service public. Les élus sont les seuls liens de proximité. Nous sommes le seul lien social maintenant dans les petits villages.

« À qui vous voulez qu’ils s’en prennent, les gens ? Ils ne vont pas aller voir Monsieur Macron, ils ne vont pas aller voir le ministre. Ils s’en prennent aux élus qui sont là sur place. »

André Rousset, maire démissionnaire de Lauris

sur franceinfo

Le gouvernement envisage une loi d’ici la fin de l’année pour renforcer les peines encourues en cas d’atteinte vis-à-vis des élus. Est-ce une bonne chose ?

Il est encore plus important de travailler sur les chemins de la confiance. Il faut le débat pour ne pas se battre, il faut débattre pour ne pas se battre, il faut se rencontrer, il faut discuter, il faut semer de l’humanité. On en manque ! Qu’est-ce qu’on va laisser à nos enfants ? Vous êtes tous papa, maman, grand-papa et grand-maman. Qu’est-ce qu’on va laisser à nos petits enfants si on continue à faire ça ? La sanction ne va pas tout régler. Il faut qu’on se réhumanise.