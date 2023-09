Vannes: Révolution à venir dans l’éducation pour la rentrée 2023

A Vannes, ville du Morbihan, la rentrée scolaire du lundi 4 septembre 2023 est l’occasion pour la collectivité de dévoiler les résultats de plusieurs mois de travaux. Dans une effervescence palpable, les derniers ajustements sont en cours pour offrir aux élèves des établissements publics un cadre de vie et d’études optimal. Les travaux menés ont été nombreux, dans une volonté de moderniser et d’optimiser les espaces scolaires, de la maternelle au lycée. Les équipes municipales se sont mobilisées pour que tout soit fin prêt pour ce jour crucial. Au programme : nouvelles salles de classe équipées, aires de jeux modernisées, rénovation de bâtiments, accessibilité renforcée. Chaque détail a été soigné, pour que les élèves puissent pleinement profiter de leur année scolaire et s’épanouir dans un environnement stimulant et adapté à leurs besoins. Le point sur ces différents chantiers est l’occasion de constater à quel point la collectivité est engagée dans la réussite de ses jeunes citoyens.

Une rentrée scolaire en forme olympique

La rentrée scolaire du lundi 4 septembre 2023 à Vannes (Morbihan) a bénéficié cette année d’un investissement de 900 000 euros de la municipalité pour les travaux d’entretien et la végétalisation des cours d’école. Les enfants étaient donc accueillis dans des établissements flambant neufs.

Des travaux d’entretien annuels importants

La municipalité de Vannes a également dépensé 300 000 euros pour les travaux d’entretien annuel des écoles de la ville. Ces travaux ont notamment porté sur la rénovation de l’école de Cliscouët, l’aménagement d’une salle de professeurs à Calmette, la pose de stores et de volets à plusieurs écoles ainsi que la poursuite de la rénovation Led dans les établissements. En plus de cela, des travaux divers ont été réalisés pour équiper et sécuriser les écoles, ainsi que des travaux de peinture.

La végétalisation des cours d’école

Outre les travaux d’entretien, la municipalité a investi dans la végétalisation des cours de l’école Calmette et Cliscouët (respectivement 200 000 et 350 000 euros). Ces espaces verts ont été conçus pour devenir de véritables oasis à Vannes, en offrant des sols en mulch, des cabanes végétalisées, des tunnels végétaux, et la plantation de nombreux arbres. La cour de Calmette devrait être livrée quelques jours après la rentrée, tandis que la cour de Cliscouët ne sera accessible aux élèves qu’en début d’année 2024. Les plantations prévues pour l’automne permettront d’offrir aux élèves un cadre de vie convivial et propice à l’épanouissement.

