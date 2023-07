Vanille ou Foie gras ? Les parfums de glace les plus originaux actuellement disponibles ! 😋🍨 #glaces #parfumsinédits

Malgré la popularité indéniable de la vanille et du chocolat parmi les gourmets français, les maîtres glaciers font preuve d’une ingéniosité constante pour proposer des saveurs novatrices et inattendues. Des créations récentes telles que le foie gras, le curry, le champagne ou le piment d’Espelette ont suscité l’émerveillement et l’enthousiasme parmi les palais les plus exigeants. Désireux de repousser les limites de la créativité dans le domaine de la glace, les artisans rivalisent d’imagination et prennent plaisir à surprendre leurs clients en leur offrant des expériences gustatives uniques. Leur passion pour leur métier se reflète dans chaque création, où chaque arôme est soigneusement dosé et chaque ingrédient choisi avec le plus grand soin. Pour les amoureux de la gastronomie, le choix des saveurs devient ainsi une véritable épopée culinaire où les surprises gustatives rivalisent d’intensité et de raffinement.

La glace, un dessert incontournable de l’été

L’été, qui rime avec chaleur, est la saison idéale pour savourer une bonne glace. Ce dessert a su traverser les âges et les civilisations pour devenir un incontournable de nos jours. Si la glace à la vanille reste la plus appréciée, les glaciers rivalisent d’inventivité pour proposer des créations toujours plus originales. Zoom sur cet univers gourmand.

Mettre en valeur les produits du terroir

Dans le monde de la glace, on retrouve souvent des créations à base de fruits frais et de chocolat, mais les glaciers comme Anthony Dumas se démarquent en misant sur les produits locaux. Ce maître glacier bordelais a fait de la valorisation des produits du terroir sa marque de fabrique. Il propose notamment de délicieuses glaces au cannelé, un clin d’œil à la spécialité bordelaise. Il n’hésite pas non plus à utiliser des ingrédients peu communs comme la tomate, la carotte ou les orties pour des créations originales.

Découverte de nouvelles saveurs

Les parfums traditionnels de la glace sont disponibles dans toutes les boutiques, mais les goûts insolites sont souvent réservés aux glaciers artisanaux. Si vous êtes curieux et friand de nouvelles saveurs, alors il est temps de varier vos plaisirs en optant pour des glaces déclinées dans des parfums surprenants. Des glaces à la frangipane, au piment d’Espelette ou encore au riz au lait peuvent ravir vos papilles. En allant chez un glacier, vous pourrez également goûter à des parfums originaux tels que le mojito, le champagne ou encore la fleur de sel.

S’évader en voyageant avec la glace

La glace peut être un excellent prétexte pour voyager. Ainsi, certains artisans glaciers proposent des créations inspirées de voyages, de cultures et de paysages. Des parfums qui peuvent vous emmener en Italie, en Inde ou au Maroc. La glace permet également de s’évader en créant un univers autour du dessert. Ainsi, la glace peut être servie dans des cornets en pâte à choux, accompagnée de chantilly ou de fruits frais. C’est une expérience gustative et visuelle qui fait voyager les sens.

En somme, la glace est un univers à part entière qui ne se limite pas aux parfums traditionnels. Les glaciers font preuve de créativité pour proposer des inventions qui réveillent les papilles. A chacun sa gourmandise selon ses goûts et ses envies.