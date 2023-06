Valence, Drôme: Dealers menacent une école, situation inquiétante pour les élèves

Les étudiants et les parents d’étudiants deviennent de plus en plus effrayés par la brutalité impliquant des groupes rivaux à proximité des établissements scolaires de Valence, située dans la région de la Drôme. Suite à une altercation récente, un établissement scolaire a choisi de cesser ses activités le lundi 5 juin.

Une cour de récréation calme et des salles de classe vides caractérisent désormais l’école Brossolette à Valence (Drôme), en raison de la pression exercée par des groupes de jeunes rivaux. Les cours ont été interrompus le lundi 5 juin et les enseignants se sentent impuissants face à cette situation. Pour Serge Bessede, directeur de l’établissement, « depuis quelque temps, le but est de terroriser. Et c’est fait ». Lundi, aux environs de 13h30, une altercation a eu lieu entre deux groupes antagonistes et des armes ont été repérées.

Mise en place de mesures de sécurité

Des mesures de sécurité supplémentaires vont être mises en place devant l’école et une assistance psychologique sera à la disposition des personnes concernées. Le directeur de l’établissement envisage de reprendre les cours le jeudi 8 juin. « On fait réussir des enfants et on va essayer de continuer (…) on est abattus et terrorisés, mais c’est là-dedans qu’on va puiser nos ressources », déclare-t-il. Valence connaît depuis des semaines une guerre des territoires dans plusieurs quartiers, en lien avec le trafic de drogues.