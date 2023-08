Val-de-Marne : Activités immanquables ce week-end !

Que diriez-vous de planifier vos week-ends d’été avec des activités locales amusantes dans le Val-de-Marne ? Les journées du samedi 12 et dimanche 13 août 2023 approchent à grands pas et nous avons rassemblé une liste d’idées originales pour vous évader sans quitter le département. Que vous soyez à la recherche d’une dose d’art et de culture, d’aventure et d’adrénaline, de détente et de bien-être, ou simplement de divertissement familial, nous avons quelque chose pour tout le monde. Alors, sortez votre agenda et laissez-nous vous guider à travers ces propositions de sorties pour créer des souvenirs inoubliables cet été.

Quatre idées de sorties dans le Val-de-Marne

Val-de-Marne Tourisme et Loisirs propose quatre idées de sorties pour le week-end du samedi 12 et dimanche 13 août.

L’exposition du jardin d’agronomie tropicale pour un voyage dans le temps

L’exposition du jardin d’agronomie tropicale est un lieu riche en végétation et en vestiges de l’exposition coloniale de 1907. Les visiteurs peuvent découvrir les coutumes des anciennes colonies françaises de l’Indochine à la Tunisie en passant par le Congo ou Madagascar. La visite coûte 15 € et a lieu dans le bois de Vincennes le dimanche 16 août à 14h.

Naviguer en catamaran entre les îles de la Marne

Les visiteurs peuvent prendre un catamaran pour découvrir la Boucle de la Marne et son histoire, sa faune, sa flore et les aménagements des berges dans la Réserve naturelle départementale des îles de la Marne. Le tarif est à 7 € pour les adultes et 4 € pour les moins de 12 ans. Le départ a lieu à Saint-Maur-des-Fossés le samedi 12 et dimanche 13 août à plusieurs horaires.

Visite de la Sainte-Chapelle du château de Vincennes pour les amateurs de patrimoine

La Sainte-Chapelle achevée sous le règne d’Henri II est un lieu riche en patrimoine. Les visiteurs peuvent découvrir la charpente du 16e siècle recouvrant toute la nef du monument. La visite coûte 13 € et a lieu à Vincennes le samedi 12 août à 11h.

Le Mac Val pour les amateurs d’art contemporain

Le musée d’art contemporain, Mac Val, malgré sa perte de vitesse, propose de belles expositions pour les amateurs d’art contemporain. Les visiteurs sont invités à suivre un conférencier du musée. Le tarif est à 5 € et une visite en famille est aussi possible le même jour à 14h30. La visite a lieu à Vitry-sur-Seine le dimanche 13 août à 16h.

