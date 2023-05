Vaccins « très efficaces » contre la grippe aviaire dans les élevages de canards en France

Ce pathogène provoque d’importants dégâts dans les exploitations de palmipèdes en France depuis de nombreuses années.

Les éleveurs de canards peuvent se réjouir. Deux vaccins expérimentaux testés en France se sont révélés « très efficaces » pour protéger les canards contre la grippe aviaire, selon l’Anses et le ministère de l’Agriculture, qui ont annoncé la nouvelle le 25 mai. Cette découverte ouvre la possibilité d’une vaccination nationale, alors que le virus continue de frapper les éleveurs sans répit.

Après une pause d’un mois et demi, l’épidémie a repris depuis le début du mois de mai dans le Sud-Ouest, touchant plus de 70 exploitations, notamment dans le Gers. À chaque fois, les animaux infectés (principalement des palmipèdes) sont éliminés, des abattages préventifs d’animaux sains sont effectués dans les zones avoisinantes, et la production de volaille est sérieusement perturbée.

Une campagne de vaccination prévue pour l’automne 2023

La récurrence et l’ampleur des crises liées à la grippe aviaire (plus de 20 millions de volailles abattues en 2021-2022 en France, et déjà plus de six millions en 2022-23) ont convaincu les pays européens de mettre en place une approche vaccinale. En France, une expérience a été initiée l’année dernière, avec deux vaccins candidats développés par les laboratoires Boehringer Ingelheim et Ceva Santé Animale.

Ces vaccins ont pour objectif de protéger les canards mulards, élevés pour la production de foie gras. D’autres pays européens testent des vaccins pour d’autres espèces de volailles. L’essai français a porté sur quelques milliers de canards, vaccinés ou non. Ils ont été euthanasiés à la fin de la procédure. Les « résultats positifs apportent suffisamment de garanties pour lancer une campagne de vaccination dès l’automne 2023 », a indiqué le ministère de l’Agriculture sur son site internet.