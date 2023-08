Vacances studieuses pour collégiens à Torcy avant rentrée: 1 semaine loisirs-études

Les périodes de loisirs-études organisées par l’OMAC de Torcy ont pour objectif de maintenir et de renforcer l’accompagnement scolaire des collégiens tout au long de l’année. Ces semaines sont conçues comme une continuité du travail effectué pendant les mois précédents et permettent d’approfondir les connaissances et compétences acquises en classe. Elles sont animées par une équipe pédagogique dynamique qui utilise des méthodes innovantes pour donner aux jeunes l’envie d’apprendre et de se dépasser. Les activités proposées sont variées et adaptées aux besoins de chaque élève, favorisant ainsi l’autonomie et la confiance en soi. En somme, les semaines loisirs-études de l’OMAC de Torcy sont un véritable tremplin vers la réussite scolaire et personnelle des jeunes collégiens.

Des journées études-loisirs pour réviser tout en s’amusant

L’Office municipal d’animation de la cité (OMAC) de Torcy organise des journées études-loisirs pendant les vacances scolaires pour aider les collégiens de la 6ème à la 3ème à réviser les fondamentaux tout en bénéficiant de sorties culturelles. Cette action, appelée « loisirs-études », s’inscrit dans la continuité du travail de l’OMAC qui construit des actions pour et avec les Torcéens, pour différents publics : les familles, les jeunes et les enfants accompagnés de leurs parents. Les fondamentaux qui sont repris sont le français, les mathématiques, les langues, l’histoire et la géographie. Les activités proposées sont en lien direct avec le programme scolaire, qu’elles soient culturelles, sportives ou ludiques.

Un accompagnement personnalisé et adapté

L’accompagnement à la scolarité proposé par l’OMAC est sur-mesure, en fonction des difficultés rencontrées par les jeunes. L’idée est de prendre le temps de pouvoir retravailler avec eux, sous différentes formes, les notions scolaires en utilisant la pédagogie du détour. L’OMAC est aussi à l’écoute de la difficulté du jeune. Tout au long de l’année, les jeunes sont accompagnés pour faire leurs devoirs le soir avec un adulte et travaillent leur expression orale à travers des ateliers radio. Les parents peuvent également être accompagnés pour évoquer des thématiques en lien avec la scolarité de leur enfant, comme l’utilisation de l’environnement numérique de travail (ENT).

Un dispositif qui rencontre un franc succès

Au cours de la « saison dernière », plus de 110 collégiens ont été accompagnés par l’OMAC de Torcy. D’autres dispositifs existent dans la ville, comme « Devoirs faits » dans les collèges. Ce qui est intéressant avec l’OMAC, c’est que les collégiens qui ne voudraient pas y participer après une journée entière au collège, sont les bienvenus pour faire leurs devoirs avec des intervenants qui ne sont pas des enseignants, mais plutôt des étudiants ou des personnes retraitées qui donnent leur temps pour accompagner les jeunes dans leur scolarité. L’adhésion à l’OMAC de Torcy coûte 3 euros en plus d’une participation de 20 euros pour l’année scolaire 2023-2024.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA