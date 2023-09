Vacances scolaires 2024 à Lyon : préparez-vous pour un calendrier chargé

Le calendrier des vacances scolaires est un élément clé pour les familles habitant à Lyon. Les dates de rentrée et de congés sont essentielles pour planifier les activités, les voyages ou simplement le temps libre en famille. Dans cet article, nous vous présentons un aperçu des vacances scolaires 2024 à Lyon, ainsi que quelques conseils pour profiter au maximum de votre temps libre.

Rentrée scolaire 2024

La rentrée scolaire est souvent une période stressante pour les parents et les enfants. Pourtant, connaître la date de la rentrée permet de mieux s’organiser et d’éviter toute surprise désagréable. Pour l’année 2024, la rentrée scolaire à Lyon aura lieu le mardi 3 septembre. N’hésitez pas à ajouter cette date à votre agenda dès maintenant pour éviter tout oubli.

Vacances de la Toussaint 2024

Les vacances de la Toussaint sont les premières vacances scolaires de l’année. Elles marquent également la fin de l’été indien et le début de l’automne. En 2024, les vacances de la Toussaint à Lyon commenceront le samedi 26 octobre et se termineront le lundi 11 novembre. Cette période est idéale pour profiter des belles couleurs de l’automne et commencer à préparer les fêtes de fin d’année.

Vacances de Noël 2024

Les vacances de Noël sont attendues avec impatience par les enfants, mais aussi par les parents. Elles représentent une occasion unique de se retrouver en famille et de profiter des festivités hivernales. Les vacances de Noël 2024 à Lyon débuteront le samedi 21 décembre et prendront fin le lundi 6 janvier 2025. N’oubliez pas de réserver vos billets de train ou d’avion à l’avance si vous envisagez de voyager durant cette période.

Activités dans la région lyonnaise pendant les vacances de Noël

Pendant les vacances de Noël, Lyon propose de nombreuses activités adaptées aux familles. Voici quelques suggestions :

Visiter le marché de Noël de Lyon, où vous pourrez déguster des produits locaux et acheter des cadeaux artisanaux

Assister au Festival des Lumières, un événement incontournable qui illumine la ville durant plusieurs jours

Faire du patin à glace sur l’une des nombreuses patinoires temporaires installées pour l’occasion

Découvrir les exposés interactifs et ateliers ludiques au Musée des Confluences

Vacances d’hiver 2025

Les vacances d’hiver sont l’occasion de profiter des sports de neige et de se ressourcer à la montagne. En 2025, les vacances d’hiver à Lyon auront lieu du samedi 15 février au lundi 2 mars. Si vous souhaitez partir au ski, n’oubliez pas de réserver votre hébergement suffisamment tôt pour bénéficier des meilleures offres.

Stations de ski accessibles depuis Lyon

Plusieurs stations de ski sont facilement accessibles depuis Lyon, que ce soit en voiture ou en transports en commun :

Les Sept Laux (1h30 de route) Chamrousse (1h45 de route) Val Thorens (2h de route) La Clusaz (2h30 de route) Les Deux Alpes (2h30 de route)

Vacances de printemps 2025

Le printemps est souvent synonyme de renouveau et de douceur. Les jours rallongent, les températures augmentent, et il est agréable de passer du temps à l’extérieur. Les vacances de printemps 2025 à Lyon se dérouleront du samedi 12 avril au lundi 28 avril. Profitez de cette période pour découvrir les parcs et jardins de la ville, ainsi que les événements culturels qui y sont organisés.

Grandes vacances d’été 2025

Enfin, les grandes vacances d’été permettent aux familles de passer du temps ensemble et de profiter des beaux jours. Les vacances d’été 2025 à Lyon débuteront le samedi 5 juillet et se termineront le lundi 1 septembre. N’hésitez pas à planifier vos activités, sorties et voyages à l’avance pour être sûr de ne rien manquer.