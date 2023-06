Vacances : recours croissant à des saisonniers mineurs face à la pénurie de main d’œuvre

Face à une pénurie de main-d’œuvre, les établissements de restauration et les clubs de vacances n’hésitent désormais plus à embaucher des jeunes mineurs. Leur emploi est légitime et réglementé.

Cette jeune fille de 16 ans est l’une des plus récentes employées dans ce restaurant en bord de mer. Afin de servir jusqu’à 1000 repas par jour au cœur de l’été, l’établissement a dû embaucher une centaine de travailleurs saisonniers, parfois même plus jeunes qu’à l’ordinaire. Abdelhak Hadjout, par exemple, a 17 ans. « Ce qui m’a poussé à travailler ici, c’est pour gagner de l’argent, partir en vacances, aider ma famille, (…) et apprendre de nouvelles choses », confie-t-il. Thomas Juvy, responsable de la cuisine, est « très heureux » d’avoir ce jeune employé.

Conditions spécifiques pour les mineurs

L’établissement a embauché 18 mineurs pour la saison. « Nous sommes ravis qu’ils soient prêts et disponibles pour travailler sur les emplois d’été. Sans eux, il n’y aurait pas de saison, heureusement qu’ils sont ici avec nous », confie la gérante, Kristel Fiault. Tous ces jeunes seront rémunérés à 100% du SMIC. À 16 et 17 ans, ils doivent obtenir une autorisation parentale, et leur temps de travail quotidien ne peut excéder 8 heures, avec deux jours de congé consécutifs chaque semaine. Pour les 14 et 15 ans, il faut ajouter une autorisation de l’inspection du travail, et leurs journées de travail ne doivent pas dépasser 7 heures.