Vacances : que lireont les enfants ?

Alors que la saison estivale a débuté, Anne-Marie Revol, reporter de son métier, s’est invitée sur le plateau du journal télévisé 12/13, le mercredi 5 juillet dernier, pour dévoiler aux téléspectateurs sa sélection de lectures estivales. La journaliste a exprimé son désir de partager avec la communauté ses coups de cœur littéraires, leur offrant ainsi une occasion de pimenter leur temps libre en se plongeant dans des romans, des récits de voyage, des poésies ou même des bandes dessinées. Par ses conseils judicieux, Anne-Marie Revol a su insuffler de la passion chez les amateurs de littérature, les invitant à s’évader dans des histoires enivrantes, qu’elles soient légères ou plus profondes.

Dix livres pour l’été à découvrir selon la journaliste Anne-Marie Revol

L’été est cette période de l’année propice pour se divertir en lisant d’excellents ouvrages. La journaliste Anne-Marie Revol présente sa sélection de dix livres pour les jeunes. La qualité de l’écriture et la profondeur des sujets abordés plairont aux jeunes amateurs de littérature.

1. Si je dois te trahir, Ruta Sepetys

La plume de Ruta Sepetys ne cesse d’impressionner les lecteurs. Dans ce roman, l’auteur emmène le lecteur à la fin de l’année 1989, à Bucarest, en Roumanie. Cristian, 17 ans, est contraint d’espionner les employeurs américains de sa mère pour le compte de la police secrète. Cela se révèle rapidement être un chantage pour la vie de son grand-père. Ce livre est un véritable page-turner pour les amateurs de roman historique pour adolescents.

2. Séraphine, Marie Desplechin et Edith

Le roman graphique Séraphine est un livre qui plaira à coup sûr aux jeunes. L’histoire se déroule à Montmartre, en 1885. Séraphine fête son 13e anniversaire alors que les événements de la commune sont encore dans toutes les têtes. Elle est orpheline, intrépide et très jolie, mais elle se voit comme une personne sans avenir. Elle aspire à être libre et à fuir cette pauvreté. Ce livre enseigne de manière poignante l’importance de la vie et de l’espoir.

3. L’été où je suis devenue jolie, Jenny Han

Jenny Han est une auteure incontournable pour les amateurs de littérature jeunesse. Dans ce roman, elle raconte l’histoire de Belly, une jeune fille de 16 ans qui passe chaque été à la plage avec sa famille et sa mère célibataire. Elle doit naviguer entre deux garçons, Conrad et Jeremiah, qui sont les fils de son meilleur ami décédé. Ce livre est un incontournable pour tous ceux qui cherchent une histoire légère et agréable pour l’été.

En somme, la sélection d’Anne-Marie Revol contient plusieurs livres intéressants pour les jeunes de différentes tranches d’âge. Ces ouvrages sont très diversifiés dans leurs sujets, leur style d’écriture et leur genre. Cette sélection donnera à coup sûr aux jeunes l’envie de s’essayer à la littérature. Alors, n’hésitez plus, découvrez ces livres et bonnes lectures d’été !