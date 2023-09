US Perros-Louannec : Détermination pour la R3 en football

Le coup d’envoi du championnat de R3 est donné ce dimanche 10 septembre, avec une affiche alléchante : le derby entre l’US Perros-Louannec et Trébeurden. Le stade sera rempli à craquer et les supporters des deux camps rivaliseront d’enthousiasme pour encourager leur équipe. Les Jaune et Bleu, qui ont bien préparé leur entrée en compétition, sont déterminés à tout donner pour cette rencontre. Leur objectif est clair : décrocher une place en R2. Mais la tâche ne sera pas facile, car les autres équipes du groupe ont aussi les mêmes ambitions. La lutte sera donc acharnée et chaque point sera important. Les joueurs de l’US Perros-Louannec savent qu’ils peuvent compter sur leur expérience et leur solidarité pour sortir vainqueurs de ce premier match. L’enjeu est de taille, la pression est là, mais c’est justement ce qui rend le football si passionnant. Le rendez-vous est pris, que le meilleur gagne !

Stabilité et renforts

L’équipe de l’US Perros-Louannec se prépare pour la nouvelle saison avec un groupe quasi entièrement préservé, ce qui assure une plus grande cohésion et coordination sur le terrain. L’entraîneur, Jérémy Fabre, s’est dit satisfait du recrutement de nouveaux joueurs tels que Mathieu Goasdoue, Boubacar Sidiki Camara, et Edouard Karamo Ndiaye. De plus, l’effectif séniors a été renforcé grâce à un gros recrutement sur les groupes B et C.

Premier, ça ne suffit plus

L’objectif de l’équipe cette saison est de monter, mais la réforme des championnats régionaux impose de nouveaux défis. Seuls les huit premiers de chaque championnat pourront prétendre à une montée directe, et les quatre restants devront se départager lors d’un mini-championnat. Pour se donner une chance de monter, il faudra donc terminer premier tout en ayant été fort contre les équipes les plus redoutables.

Un derby d’entrée

Le club s’attend à une saison difficile, avec de fortes équipes dans leur groupe, notamment Trébeurden, Pontrieux, Plérin et Rostrenen. Pour commencer, Perros-Louannec jouera en déplacement contre Trébeurden lors d’un derby qui sera un bon test pour l’équipe. L’entraîneur Fabre pense que c’est une équipe difficile à jouer, avec un coach expérimenté. En général, la saison est bien préparée avec un effectif solide et un esprit de compétition, et l’équipe est confiante pour affronter ce nouveau défi.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA