« US Liffré renforce son équipe avec l’arrivée de six nouveaux joueurs »

Au terme d’une saison de Régionale 1 fort prometteuse, l’US Liffré entend poursuivre sa progression en annonçant l’arrivée de six renforts de choix en vue de l’exercice 2023-2024. Une campagne de recrutement minutieuse, menée par le staff technique du club, a permis de dénicher des joueurs aux profils complémentaires et aguerris à haut niveau. En effet, ces six recrues viennent enrichir l’effectif d’une expérience solide, acquise au sein de championnats régionaux et nationaux. Ainsi, l’US Liffré se dote d’une force de frappe supplémentaire pour aborder la prochaine saison avec sérénité et ambition. Les supporters ont hâte de voir ces nouvelles pépites à l’œuvre, et de vivre une saison à la hauteur des espérances suscitées par ce recrutement de qualité.

Les jumeaux Léo et Quentin Ridé

Les deux premières recrues sont des jumeux de 27 ans, Léo et Quentin Ridé, en provenance de Dol-de-Bretagne. Léo, attaquant, a connu plusieurs montées successives de la D1 jusqu’à la N3 la saison dernière, après avoir évolué à l’ASSP Epiniac puis à l’ES Dol. Quant à Quentin, milieu offensif, il a suivi le même itinéraire que son frère.

William Le Devehat, Gaëtan Lemaître et Aymeric Moreau

Le club breton se renforce également avec les arrivées du défenseur axial William Le Devehat (24 ans), ayant fait ses classes chez les jeunes à l’AS Vitré avant de partir pour la Belgique au RFC Perwez, du milieu de terrain Gaëtan Lemaître (28 ans), passé par l’US Avranches et l’AGL-Drapeau Fougères en Régionale 1 et en Nationale 3, et du jeune défenseur central Aymeric Moreau (18 ans), ayant joué à l’AS Saint-Priest avant de rejoindre l’AJ Auxerre jusqu’aux U19 nationaux.

Le retour de Rodrigue Ambrosio

Enfin, l’USL accueille le retour de Rodrigue Ambrosio, attaquant de 36 ans qui a déjà porté le maillot liffréen durant quatre saisons (2015-2019), avant de jouer à Chartres-de-Bretagne (2019-2022) puis au Beauregard FC (2022-2023).