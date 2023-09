Urgent : Recherche cueilleurs de pommes pour saison en cours !

Les agriculteurs spécialisés en culture d’arbres fruitiers de la région du Limousin sont déjà en train de chercher du personnel pour la saison à venir. Comme c’est le cas chaque année, la recherche de main d’œuvre s’avère être une tâche ardue. Pour pallier à cette difficulté, des forums sont planifiés par Pôle Emploi et l’Association Nationale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture (ANEFA) afin de faciliter cette entreprise de recrutement. Le but est d’attirer des employés qualifiés ou déterminés pour travailler dans les vergers locaux et prêts à faire face aux exigences de la profession. Les forums constituent une belle occasion pour les candidats à trouver des emplois saisonniers et pour les agriculteurs à assurer la réussite de leur production.

Les difficultés de recrutement pour les arboriculteurs-pomiculteurs du Limousin

Chaque année, les arboriculteurs-pomiculteurs du Limousin rencontrent des difficultés pour recruter des saisonniers en vue de la cueillette des pommes. Pour remédier à cette situation, Pôle Emploi et l’ANEFA organisent des forums de recrutement.

Les efforts pour attirer les candidats

Pour la saison en cours, 1500 postes sont disponibles pour cueillir 80 000 tonnes de pommes. Toutefois, le manque de main d’œuvre est récurrent chez les arboriculteurs-pomiculteurs du Limousin. Les candidats sont peu motivés, car le travail est physique, en extérieur et assez peu rémunérateur. C’est pourquoi certaines incitations ont été mises en place, comme des primes et des navettes pour les travailleurs. En outre, aucune qualification n’est requise pour travailler, ce qui permet aux chercheurs d’emploi non qualifiés de postuler.

Des forums de recrutement pour aider les arboriculteurs-pomiculteurs

Pour contourner les difficultés de recrutement, des forums de recrutement ont été mis en place. Les arboriculteurs-pomiculteurs ont de nombreux postes à pourvoir et cherchent des candidats pour travailler environ un mois à partir de mi-septembre. Les forums de recrutement sont organisés par Pôle Emploi et l’ANEFA pour aider les agriculteurs à trouver les saisonniers nécessaires. Plus de 3000 candidats sont attendus pour la cueillette des pommes cette année dans le Limousin.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA