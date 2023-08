URGENT : Pénurie de sang en Seine-et-Marne !

L’heure est grave pour l’Etablissement français du sang ! A l’approche de la fin de l’été, les réserves en sang sont dans un triste état et cette situation est alarmante. En effet, les quantités disponibles ne sont pas à la hauteur de la demande, ce qui laisse craindre une période difficile pour les patients qui en ont besoin. Face à cette pénurie de denrées vitales, l’EFS exhorte les bénévoles à donner leur sang et conserver ainsi l’espoir de sauver des vies. N’attendons pas que la situation empire davantage, faisons preuve de solidarité et tendons la main à nos frères et soeurs en détresse. Le temps est venu de répondre présent et d’agir avec célérité. Chacun de nous peut faire la différence et sauver des vies grâce à un geste simple et altruiste !

Des stocks de sang insuffisants en fin d’été

À la fin de l’été, les stocks nationaux de sang en France sont insuffisants. L’Établissement français du sang (EFS) ne dispose que de 85 000 poches de sang sur les 90 000 nécessaires, ce qui risque de mettre en danger le niveau des réserves. La raison principale est la faible fréquentation des collectes et des maisons du don.

Importance des donneurs d’Ile-de-France

L’Ile-de-France est une région ayant des besoins considérables en matière de don de sang. Elle représente 20 % des besoins nationaux et importe déjà 43 % des concentrés de globules rouges de province. Par conséquent, il est essentiel que les donneurs franciliens augmentent leur participation. En 2022, près de 700 collectes ont été organisées en Seine-et-Marne, permettant de récolter plus de 30 000 dons tout au long de l’année.

La diversité des donneurs est essentielle

Les groupes sanguins rares, portés par moins de 4 personnes sur 1 000 au sein de la population française, sont particulièrement nécessaires en Ile-de-France. Les hôpitaux de la région prennent en charge de nombreuses personnes atteintes de maladies du sang. Les donneurs d’origines afro-antillaises sont les plus susceptibles d’avoir un sang compatible en France, et la diversité des donneurs est donc primordiale. Les dons de sang se périment rapidement, au bout de 7 jours pour les plaquettes et de 42 jours pour les globules rouges. Par conséquent, il est crucial que les donneurs restent mobilisés tout au long de l’été, même durant les vacances. Les maladies ne prennent pas de vacances et nécessitent des dons de sang toute l’année.

Comment donner son sang

Pour donner son sang en France, il suffit d’être âgé de 18 à 70 ans et de peser au moins 50 kilogrammes. Il est conseillé de prendre rendez-vous dans une maison du don ou lors d’une collecte mobile. De nombreuses collectes mobiles sont organisées en France, et une liste des prochaines collectes est généralement disponible sur le site de l’EFS.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA