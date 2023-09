URGENT : La Poste embauche 50 facteurs dans le Vaucluse !

La fin de l’année approchant à grands pas, La Poste du Vaucluse a décidé de prendre les devants en recrutant et en formant activement cinquante facteurs et factrices afin de répondre à la forte demande de cette période. Si vous êtes à la recherche d’un emploi, c’est peut-être l’occasion pour vous de saisir cette opportunité en envoyant votre candidature rapidement. En effet, ces postes ne resteront pas vacants bien longtemps étant donné l’engouement que suscite la période des fêtes de fin d’année. En postulant dès maintenant, vous augmenterez vos chances de faire partie de l’effectif nécessaire à la livraison des courriers et colis pour cette période chargée. Venez rejoindre l’équipe de La Poste du Vaucluse et aider les gens à recevoir leurs cadeaux à temps.

La Poste va embaucher 50 facteurs dans le Vaucluse

La Poste envisage d’embaucher et de former cinquante facteurs et factrices dans le département du Vaucluse, en prévision de la période de fin d’année. Des postes sont à pourvoir dans plusieurs localités telles que Pernes-les-Fontaines, Cavaillon, Vedène, Apt, Gordes, Valréas et Pertuis, comme mentionné par France Bleu.

Les conditions pour postuler

Aucun diplôme n’est requis pour postuler à ces postes, seule la détention d’un permis B est obligatoire. Les candidatures peuvent être déposées sur le site web de La Poste : www.laposterecrute.fr.

Un recrutement opportun

La Poste prévoit de recruter ces cinquante facteurs pour faire face à la période de fin d’année qui est souvent chargée, surtout pour les envois de colis. Cette initiative est une opportunité pour les demandeurs d’emploi à la recherche de nouvelles opportunités de travail dans le Vaucluse.

source originale : actu.fr

mode d’écriture : automatique par IA