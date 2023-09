Uniformes scolaires bientôt obligatoires à Limoges ? [REVOIR DIMANCHE EN POLITIQUE]

Peut-on affirmer que la carte scolaire est un outil efficace pour favoriser la mixité sociale ? C’est la question que soulève Dimanche en Politique en Limousin, alors que les élèves viennent de faire leur rentrée. À Limoges, contrairement à de nombreuses autres villes, il n’y a jamais eu de sectorisation formelle au niveau des écoles primaires. Cette particularité soulève des questions quant à l’impact réel de la carte scolaire sur la mixité sociale dans la ville. Les responsables municipaux étudient actuellement une proposition pour l’expérimentation de l’uniforme à l’automne 2023. Une décision qui pourrait avoir des répercussions importantes sur l’enseignement et la vie des écoliers limougeauds.

La mixité sociale à l’école : un défi ultra-sensible

Dimanche en Politique en Limousin discute de la mixité sociale à l’école, un concept qui a longtemps été porté par le précédent Ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye, et qui a été confirmé par des statistiques officielles du Ministère de l’Éducation nationale. Il s’agit de savoir s’il est possible de favoriser la diversité dans les classes sociales et comment y parvenir. Pour aborder ce sujet, l’émission reçoit quatre invités dont des enseignants, un administrateur de la FCPE et un sociologue.





Marie-Mélanie Dumas, enseignante en primaire, est favorable à la mixité : « La mixité permet d’avoir une vue plus large de ce qu’est la réalité, d’être dans l’altérité et en plus, les élèves les plus forts pourront expliciter leur pensée en coopérant avec des camarades, ce qui est une compétence de communication importante. Quant aux élèves plus faibles, ils peuvent compter sur des pairs pour expliquer, ce qui élargit leur champ des possibles ». Dans d’autres villes de France, comme à Toulouse, le programme de mixité sociale dans les collèges a donné des résultats positifs.

Limoges n’exclut pas d’expérimenter le port de l’uniforme

Le maire de Limoges a ouvert la possibilité d’expérimenter le port de l’uniforme en automne 2023. Le ministre de l’Éducation nationale, Gabriel Attal, précisera les modalités d’expérimentation de la tenue unique pour tous à l’école à ce moment-là et appelle les élus à se manifester pour participer. Vincent Jalby, l’adjoint au maire de Limoges en charge de l’éducation, est favorable à toutes les expérimentations : « C’est comme ça qu’on peut progresser, évoluer ». Il est important de prendre en compte les conditions d’expérimentation et de travailler avec les équipes pédagogiques et les parents pour que cela soit partagé avec les enfants et les familles.

source originale : La Pause Info.fr

mode d’écriture : automatique par IA