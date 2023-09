Une incroyable obstruction due à un élan paralyse la circulation du métro de Stockholm, jusqu’à ce que l’animal soit maîtrisé

Il est fort probable que la présence de l’animal sur les voies soit due à son habileté à surmonter la barrière qui lui faisait obstacle. En effet, l’animal a sans aucun doute réussi à pénétrer sur ce terrain interdit en franchissant avec aisance une clôture. Ce faisant, il a démontré une grande agilité et une détermination sans faille. Cet intrépide aventurier a ainsi bravé les interdictions qui lui étaient imposées, cherchant peut-être à satisfaire sa curiosité ou à explorer de nouveaux horizons. Quelle audace de sa part d’oser défier les limites qui lui étaient imposées et de se frayer un chemin là où il n’était pas censé aller ! On ne peut qu’admirer le courage et la témérité dont a fait preuve cet être à quatre pattes. Son passage sur les voies est une preuve indéniable de sa détermination et de sa volonté de découvrir de nouveaux territoires. Qui aurait pu croire qu’un simple animal puisse se montrer si ingénieux et si audacieux ? C’est avec admiration et étonnement que l’on observe sa façon de surmonter les obstacles qui se dressent devant lui. Sa capacité à franchir cette clôture, symbole de l’interdit, soulève des questions quant à ses motivations et à la force de sa volonté. Quelle aventure extraordinaire que d’avoir réussi à s’introduire là où nul être ne devrait normalement aller ! C’est un exemple de bravoure et de détermination dont nous devrions tous nous inspirer.

Un élan perturbe la circulation du métro

Une situation inattendue s’est produite ce mercredi matin dans la banlieue de Stockholm, en Suède. Un élan s’est retrouvé sur les voies d’une ligne de métro, bloquant ainsi la circulation des rames pendant plusieurs heures. Face à cette situation, des gardes-chasses ont été contraints d’abattre l’animal pour résoudre le problème, selon l’AFP.

Les autorités ont été alertées vers 8 heures du matin par la police, signalant la présence de l’animal près du réseau métropolitain. Peu de temps après, l’élan a réussi à pénétrer dans la zone du métro en franchissant la clôture de protection des voies.

Impossible de le faire sortir

Après son intrusion, le mammifère s’est déplacé d’une station à une autre pendant plusieurs heures, empruntant les tunnels. Cette situation a conduit les autorités à interrompre complètement la circulation sur toute la ligne. Des bus de remplacement ont été mis en place pour assurer le transport des voyageurs.

La police, les gardes-chasses et le personnel du réseau métropolitain ont été mobilisés pour tenter de faire sortir l’élan. Malheureusement, malgré les tentatives de l’équipe sur place pour le guider vers la sortie en faisant des trous dans la clôture, l’élan n’a pas répondu. Ses déplacements rapides et imprévisibles ont rendu difficile sa maîtrise. Les efforts pour le faire sortir sans avoir à le tuer ont échoué, et l’animal a été abattu peu avant 15 heures.

Une fois l’élan retiré des voies, la circulation a pu reprendre normalement sur la ligne du métro.

source originale : www.20minutes.fr

mode d’écriture : automatique par IA