Une cabine de téléconsultation pour désengorger les plannings médicaux

Les vacances sont souvent synonymes de détente mais parfois, des imprévus viennent troubler notre quiétude. C’est pourquoi la ville a décidé de mettre en place un tout nouveau dispositif innovant permettant aux habitants comme aux vacanciers de consulter un médecin généraliste en moins de 10 minutes sans avoir à se déplacer. Il suffit de se rendre dans une cabine dédiée spécialement à la téléconsultation. Le médecin en question peut ainsi répondre rapidement aux besoins des patients qui ne se sentent pas bien ou qui ont besoin de conseils médicaux urgents. Ce dispositif est une vraie révolution dans le domaine médical et les habitants de la ville sont ravis de pouvoir bénéficier de ce service pratique et efficace. Le médecin généraliste de la commune, quant à lui, s’est montré particulièrement enthousiaste quant à cette initiative qui lui permet de prodiguer des soins plus rapidement et ainsi de soulager ses patients en un temps record. Nul doute que cette idée va rapidement faire des émules à travers le pays et permettre à de nombreuses personnes d’avoir accès à des soins de qualité en un temps record.

Téléconsultation en cabine dans les Alpes-Maritimes

Valberg, une station de ski située à 1 heure et quart de Nice, inaugure une cabine de téléconsultation médicale pour faciliter l’accès aux soins. La cabine est opérationnelle du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h, sans rendez-vous. Elle permet d’être mis en relation avec un médecin basé en France dans un délai de 10 minutes, la consultation sera facturée au même prix qu’un rendez-vous physique (25 €), pris en charge par l’assurance maladie et la mutuelle du patient. Les patients ont à leur disposition des instruments connectés pour faire de premiers examens.

Un outil supplémentaire pour lutter contre la désertification médicale

La cabine est le fruit du programme de lutte contre la désertification médicale porté par le Département des Alpes-Maritimes. Charles Ange Ginésy, Président du Département des Alpes-Maritimes et Président du Syndicat Intercommunal de Valberg, explique que « cette cabine de téléconsultation s’inscrit dans la stratégie du Département, comme le centre de santé de Puget-Théniers et le bus santé qui sillonnera bientôt nos vallées ». Pour le docteur Roland Giraud, médecin généraliste de la commune, la téléconsultation reste « en dépannage » pour des petites affections, mais « ne remplacera jamais une vraie consultation en présentiel ».

La cabine: une solution pour la pénurie de médecins généralistes en zones rurales

La téléconsultation en cabine est une solution utile pour lutter contre la pénurie de médecins généralistes dans les zones rurales et montagneuses. Le Dr Giraud est favorable à l’utilisation de la télémédecine pour traiter les petits bobos de laisser du temps aux médecins pour le reste. Pour lui, la médecine libérale est à bout de souffle, et d’autres modèles doivent être mis en place pour coïncider aux attentes des nouveaux médecins et aux besoins des patients.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA