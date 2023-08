Une bibliothèque sur la plage : la lecture sous le soleil enfin possible près de Perpignan !

Cela fait désormais neuf années que la bibliothèque de Canet-en-Roussillon se pare de ses plus beaux atouts pour offrir aux estivants une expérience de lecture des plus authentiques. En effet, cette dernière s’installe, en période estivale, en plein milieu des parasols colorés de la plage, pour le plus grand bonheur de ceux qui aiment s’immerger dans le monde des livres tout en profitant des rayons chauds du soleil. La biblioplage, comme elle est appelée, n’est pas seulement un espace de lecture cosy. Elle offre également l’opportunité de se relaxer sous le son de magnifiques vinyles. Tout le monde y trouvera son compte, alors pourquoi ne pas en profiter ?

La biblioplage : une idée qui séduit depuis 10 ans

Depuis neuf ans, la bibliothèque de Canet-en-Roussillon a mis en place une bibliothèque éphémère sur la plage, pour le plus grand bonheur des lecteurs-baigneurs. Cette biblioplage propose également des sessions vinyles tous les mercredis pour les mélomanes, et s’est imposée comme une véritable institution dans la ville. Selon Fabricio Cardenas, responsable de la médiathèque de la commune, cette initiative permet de toucher un autre public qui n’ose pas franchir la porte d’une bibliothèque classique, et peut même les amener à venir y faire un tour après avoir découvert la biblioplage.

Des ouvrages gratuits et adaptés pour se détendre à la plage

La biblioplage offre une collection de 1 500 magazines et livres soigneusement sélectionnés par Fabricio Cardenas et spécialement adaptés pour la plage. Tous ces ouvrages sont à emprunter gratuitement et à consommer sur place

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA