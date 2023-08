Un village se bat pour sauver ses traditions rurales

En ce jour de dimanche, la petite commune de Saint-André-de-Valborgne, située dans le département du Gard, était en ébullition. En effet, l’événement tant attendu de la fête du coq battait son plein. Cette célébration avait vu le jour dans cette région suite à un incident qui avait secoué les habitants. En effet, des touristes parisiens, peu habitués aux bruits et aux odeurs de la campagne, s’étaient plaints au maire de la bourgade. Ce dernier avait alors décidé de riposter en organisant une fête pour mettre en avant la ruralité et toutes ses richesses. Aujourd’hui, la municipalité de Saint-André-de-Valborgne est fière de défendre bec et ongles cette identité rurale qui fait sa force et sa fierté. Les sons, les odeurs, la beauté de la nature sont autant de valeurs qu’il faut protéger et promouvoir. Et quoi de mieux qu’une fête pour célébrer tout cela ? C’est donc avec joie et détermination que la ville perpétue cette tradition, chaque année, avec enthousiasme et convivialité. Vive la ruralité !

Nostalgie de la ruralité

Saint-André-de-Valborgne, un petit village de 361 habitants dans le Gard, a organisé une fête en l’honneur du coq et de son chant, devenus l’emblème du village. Le maire Régis Bourrely, fervent défenseur de la ruralité, avait instauré cet événement après une plainte de touristes parisiens il y a quatre ans. Ces derniers avaient dénoncé les bruits de la campagne et du coq, mais l’édile a tenu à préserver les particularités de sa commune. Un panneau humoristique indique désormais aux visiteurs les risques encourus : « des clochers qui sonnent régulièrement, des coqs qui chantent très tôt, des troupeaux qui vivent à proximité ». La fête annuelle comprend des stands de produits artisanaux locaux ainsi que la présentation de la race de coq emblématique du village.Même si la tradition a tendance à disparaître, les visiteurs et les résidents manifestent un fort attachement aux animaux et la fierté de la ruralité.

Le coq gardois à l’honneur

Le coq gardois, race avicole créée en 2006, est caracterisé par ses oreillons blancs et sa dominance noire et son dos cuivré. Le secrétaire du club avicole gardois, Jack Fountain, explique les différences entre le coq gardois et les autres races méditerranéennes. La race est présentée lors de la fête annuelle.

Les sons et les odeurs de la campagne

Les habitants de Saint-André-de-Valborgne transmettent leur attachement à la ruralité de génération en génération. Les odeurs et les sons font partie du charme de l’espace naturel et sont protégés par une loi française promulguée en 2021 pour éviter les conflits ruraux. En France, l’odeur du crottin de cheval, le chant du coq ou des cigales, le bruit des cloches de l’église ou encore le cou des vaches sont considérés comme des caractéristiques des espaces naturels.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA