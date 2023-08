Un village près de Lyon devient site patrimonial d’exception

Située dans le département de l’Ain, à environ 40 minutes de route de la célèbre ville de Lyon, la charmante commune d’Ambronay s’apprête à recevoir une distinction qui lui confère un caractère exceptionnel. En effet, dès l’été 2023, Ambronay sera officiellement classée « site patrimonial remarquable ». Cette reconnaissance est le fruit d’un long travail de préservation et de mise en valeur du patrimoine de la commune. Entre autres richesses culturelles, on peut y admirer une abbatiale du XIIe siècle, véritable joyau architectural, ainsi que de nombreux bâtiments historiques témoignant de l’histoire riche et mouvementée de la région. Cette distinction est une reconnaissance méritée pour une commune qui met un point d’honneur à préserver son patrimoine et à le faire connaître au grand public.

Ambronay reçoit une récompense pour son patrimoine

La commune d’Ambronay, dans l’Ain, a été classée « site patrimonial remarquable » par la commission nationale du patrimoine et de l’architecture le 6 juillet 2023. Ce classement comprend le centre-bourg ancien, le château de Silans et son parc, ainsi que le faubourg du village. La ville avait déjà reçu le label « petite cité de caractère » en 2019.

Un patrimoine médiéval bien conservé

Le vieux bourg monastique d’Ambronay, datant du XIe siècle, a su conserver son caractère médiéval à travers les siècles. Les remparts, l’abbaye, les immeubles et les maisons témoignent de différentes époques allant jusqu’au XVIIIe et XIXe siècles.

Un village dynamique grâce à la culture et au tourisme

En plus de son patrimoine, Ambronay est également appréciée pour sa vie locale et son rayonnement culturel et touristique. Chaque année, le village attire des milliers de visiteurs et des artistes de tous pays grâce à son festival de musique baroque et ses résidences artistiques. Le maire de la ville, Vincent Mancuso, se réjouit de cette distinction qui lui permettra de guider des travaux de restauration et d’aménagement. Le centre culturel de rencontre d’Ambronay propose également des visites guidées jusqu’en novembre.

