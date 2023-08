Un saxophone géant émerge sur les côtes de la Drôme ! Attention à votre curiosité !

Sax, l’artiste talentueux originaire de la Drôme, a choisi un banc de galets surplombant la rivière de son territoire pour y réaliser une fresque éphémère, mais gigantesque. Après de longues heures de travail minutieux, le dessin prend peu à peu forme : une adorable loutre accompagnée de son petit. Cette pièce artistique magnifique ne peut être aperçue que du ciel, et c’est précisément la raison pour laquelle Sax l’a créée ainsi. Son objectif est de sensibiliser chacun à la protection de la faune sauvage, et cette loutre de galets illumine tous ceux qui l’aperçoivent.

Une œuvre éphémère pour sensibiliser à la préservation de la faune sauvage

L’artiste Sax, célèbre pour ses œuvres animalières et poétiques, a créé une loutre géante et son petit sur la rivière Drôme entre Livron et Crest. L’œuvre, visible uniquement du ciel, vise à sensibiliser à la préservation de la faune sauvage. Sax utilise des pigments et des oxydes entièrement naturels pour créer ses œuvres en pleine nature, qui sont vouées à disparaître avec les intempéries. Cette dernière œuvre a nécessité plus d’une journée de travail et mesure plus de 15 mètres de longueur.

Des œuvres pour mettre en valeur les espèces menacées

Sax considère comme objectif de mettre en valeur les espèces rares et menacées de disparition et de sensibiliser sur le préjudice que l’homme inflige à l’environnement. Cette loutre géante permet également de mettre en avant la réserve naturelle des Ramières située près du village qui abrite l’atelier de l’artiste. Pour créer ses œuvres, Sax utilise un drone et des morceaux de bois flottés.

Des œuvres présentées à Paris et d’autres métropoles

Les œuvres de Sax sont souvent présentées à Paris et dans d’autres métropoles. En mars 2023, plus de 15 000 personnes ont pu découvrir son travail lors d’une exposition organisée dans la crypte de l’église de la Madeleine à Paris. La dernière œuvre, quant à elle, ne peut être observée qu’à distance avec un drone ou vue du ciel.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA