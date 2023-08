Un restaurant de Marseille souffre de la hausse des prix mais refuse de perdre sa convivialité

Au cœur du quartier historique du Panier à Marseille, un restaurant réveille les papilles des fins gourmets avec les trésors culinaires de la mer. Une cuisine authentique dont chaque plat est préparé avec soin, à base de produits locaux. Chez eux, tout est fait maison, depuis les entrées jusqu’aux desserts en passant bien sûr par les plats de poissons, coquillages et crustacés. Les produits frais sont sélectionnés avec minutie pour garantir un goût unique et une qualité exceptionnelle. Vous ne trouverez ici que le meilleur de la pêche locale, sublimé avec des saveurs méditerranéennes, pour un voyage gustatif mémorable.

Un restaurant qui met à l’honneur les délices de la mer

Le Refuge, un restaurant situé dans le quartier du Panier à Marseille, propose des plats mettant en avant les produits frais de la mer tels que les palourdes, le loup entier ou encore les tentacules de poulpe. Bien que les propriétaires aient dû ajuster leurs tarifs pour faire face à l’inflation, ils cherchent toujours à offrir un équilibre attractif entre qualité et prix.

Des produits frais et sans chichi

Le Refuge privilégie des produits issus de la pêche locale, accessibles en termes de prix, pour offrir une cuisine simple et savoureuse. Tout est fait maison et la carte évolue en concertation entre les deux restaurateurs, en fonction des saisons et des humeurs. Les prix oscillent entre 15 et 20 euros pour assurer la pérennité de l’établissement.

Une aventure entre amis passionnés de bonne bouffe

Mis à la vente par des proches, Miki-Lou et Pierre ont décidé de se lancer dans cette aventure en mai 2019 et ont accumulé plus d’une décennie d’expérience dans la restauration. Ils sont passionnés par la gastronomie et partagent cet engouement avec les clients qui s’attablent en terrasse.

Informations pratiques

Le Refuge est ouvert du mercredi au samedi entre 12h-14h30 et 19h30-22h. Il est possible de réserver en contactant les propriétaires au 09 81 06 46 48. Le restaurant est situé au 22 rue du Refuge dans le quartier du Panier à Marseille. Bien que l’affluence des touristes ait baissé, Le Refuge continue d’attirer une clientèle soucieuse de faire attention à ses dépenses.

