Un propriétaire de vignoble achète un camion de pompiers pour éteindre les incendies

C’est avec une initiative originale que ce viticulteur de Saint-Gilles, dans le département du Gard, a choisi de lutter contre les incendies qui menacent régulièrement ses terres. En effet, il a fait l’acquisition d’un camion de pompiers, qu’il tient toujours prêt à intervenir en cas de nécessité. En effet, deux fois en l’espace de cinq ans, le domaine s’est retrouvé sous la menace d’un feu, qui aurait pu causer des dégâts importants. Mais grâce à son véhicule d’urgence, le viticulteur s’est assuré une protection supplémentaire, et une capacité de réaction rapide en cas de besoin. Cette initiative exceptionnelle démontre l’engagement et la détermination de ce viticulteur, qui prend soin de ses vignes avec toute la passion et la rigueur qu’elles méritent.

Un viticulteur acquiert un camion de pompiers pour protéger ses parcelles

Vincent Teulon, viticulteur de Saint-Gilles dans le Gard, a acquis un camion de pompiers pour mieux protéger ses parcelles, after que deux incendies aient menacé son domaine de 65 hectares en cinq ans. Le camion est un midliner de 3 000 litres, vieux de 40 ans mais en bon état. Vincent Teulon a dû suivre une formation de la part des soldats du feu pour se familiariser avec le véhicule et savoir comment appréhender un feu. En effet, ce camion peut être très utile, car les pompiers ont pu sauver ses vignes pendant le dernier incendie.

Un véhicule qui apporte un plus pour la sécurité

Les risques d’incendie sont élevés, voire très élevés avec les chaleurs intenses et le vent fort dans cette région. La protection des cépages est donc primordiale pour Vincent Teulon. Après avoir restauré le camion pour un coût total de 2 500 euros, il estime que ce véhicule peut apporter un plus en matière de sécurité. Son véhicule lui permettra de protéger sa campagne et son vignoble.

Un investissement de 2 500 euros pour un été plus serein

Vincent Teulon a investi 2 500 euros pour restaurer son camion de pompiers. Il en est fier car il représente un ajout important en termes de sécurité. Les dernière marques d’un incendie sont encore visibles autour de son domaine, mais il se sent maintenant plus serein et préparé cette saison.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA