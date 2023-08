Un parc caché de Paris offre des séances de cinéma gratuites en plein air – découvrez-le maintenant !

Connu pour sa programmation éclectique et son ambiance conviviale, le célèbre festival de court métrage en plein air, Silhouette, posera ses valises une nouvelle fois cette année du 25 août au 2 septembre dans le somptueux parc de la butte du Chapeau Rouge, situé dans le 19e arrondissement de la ville lumière, Paris. Durant neuf jours, les participants pourront profiter d’une sélection pointue de courts métrages, projetés à la belle étoile, dans un cadre verdoyant et paisible propice à la détente et à la sérénité. Une expérience unique qui saura combler les amateurs de cinéma et les amoureux de la nature.

Silhouette, un festival de court métrage en plein air gratuit et écoresponsable

Le festival Silhouette se déroulera du 25 août au 2 septembre 2023 dans le parc de la Butte du Chapeau Rouge, dans le 19ème arrondissement de Paris. Les projections seront accessibles gratuitement à tous les publics. L’association Silhouette, qui fête ses 20 ans, propose une compétition de premier choix et une programmation éclectique de documentaires, clips, courts métrages, ainsi qu’un cycle jeune public. De plus, chaque soirée de projection sera précédée d’un concert de groupes de la scène parisienne. La sélection officielle, soumise à un vote du public, sera placée sous le signe de la découverte et de l’audace.

Une sélection officielle internationale et variée

Le festival Silhouette propose une compétition de premier choix pour valoriser une culture du grand écran et accéder gratuitement au cinéma pour tous les publics. La sélection officielle de courts métrages sera variée et internationale. Elle sera placée sous le signe de la découverte et de l’audace, avec un vote du public chaque soir pour désigner le film préféré.

Du cinéma, de la musique aussi

Le festival Silhouette propose également des concerts de groupes de la scène musicale parisienne chaque soirée de projection. Pour la dernière soirée du festival, Silhouette s’associera au réseau des musiques actuelles d’Île-de-France pour présenter deux artistes issues de Ladies On Stage, un dispositif d’accompagnement d’artistes femmes. Les deux artistes Asfar Shamsi, rappeuse autodidacte, et Numah, chanteuse et pianiste au style éclectique, investiront la scène attenante au cinéma plein air pour un concert à 19h30. Enfin, le festival aura lieu dans un lieu écoresponsable, le parc de la Butte du Chapeau Rouge, niché entre la porte des Lilas et la porte de Pantin.

