Un monstre mécanique pour déménager le mémorial sur la ligne C à Toulouse

La réalisation de la ligne C de métro à Toulouse est un projet d’envergure qui se poursuit. Dans le quartier Saint-Etienne, où une future station est prévue, le Monument aux Morts se trouve en lieu et place. Afin d’éviter tout risque pendant les travaux, il a été décidé de déplacer l’édifice de plusieurs dizaines de mètres. Cette manœuvre impressionnante sera facilitée par l’utilisation d’un exosquelette. La sécurisation de ce monument est l’une des nombreuses étapes nécessaires pour la construction de la ligne C du métro toulousain. Les travaux avancent à leur rythme, mais bientôt, les habitants pourront bénéficier d’une nouvelle manière de se déplacer dans la ville rose.

Déplacement du Monument aux morts de Toulouse : une opération exceptionnelle pour les travaux de la ligne C du métro

Depuis quelques semaines, les travaux de la ligne C du métro toulousain se poursuivent avec intensité. Parmi les chantiers en cours, celui de la future station du quartier Saint-Etienne se démarque avec une opération particulièrement exceptionnelle. Le Monument aux morts, construit en 1928, sera en effet déplacé de plusieurs dizaines de mètres pour éviter tout risque pendant les travaux.

Un exosquelette pour une manoeuvre impressionnante

Pour déplacer ce monument aux combatants de Haute-Garonne, l’entreprise toulousaine Arc&Sites a mis en place un exosquelette de 500 tonnes. Ce dispositif d’acier et de charpentes en bois permettra de soulever l’édifice à deux mètres du sol, de le pivoter puis de le déplacer de 30 mètres, en un seul bloc. Cette manœuvre impressionnante, qui durera quatre jours, du 31 août au 1er septembre, permettra de préserver la construction de tout risque pendant les travaux de la ligne C du métro.

Un coût élevé pour une opération délicate

Cette opération, très délicate, nécessite un budget de 7 millions d’euros pour la mise en sécurité du monument. En effet, le monument doit être déplacé avec précaution pour préserver son intégrité et ne pas mettre en danger les équipes travaillant sur la ligne C du métro. Le monument sera ainsi associé à l’exosquelette pour atteindre une masse totale de 1500 tonnes, faisant du Monument aux morts l’un des éléments les plus lourds jamais déplacés dans la ville rose.

Un retour en 2027 pour une ouverture en 2028

Le monument sera déplacé de sa place actuelle jusqu’à son retour attendu en 2027, soit 99 ans après son inauguration. En effet, le monument sera replacé sur cette même place pour coïncider avec l’ouverture de la ligne C du métro à Toulouse en 2028. Cette opération exceptionnelle restera donc dans les annales de la ville rose pour l’ampleur de la manœuvre et pour la persévérance des équipes travaillant sur la ligne C du métro.

source originale : La Pause Info.fr