Un gang vole un million d’euros en usurpant des identités bancaires. 12 arrestations.

Les forces de l’ordre catalanes ont récemment procédé à l’arrestation de douze individus impliqués dans une vaste escroquerie opérant à travers tout le territoire espagnol. Les criminels, qui sévissaient dans des banques, se présentaient sous de fausses identités pour retirer de fortes sommes d’argent en espèces, ou effectuer des virements frauduleux. La police a coordonné une opération minutieuse, parvenant ainsi à mettre un terme aux agissements de cette bande de faux clients malhonnêtes.

Le démantèlement d’un réseau de malfaiteurs spécialisé dans l’escroquerie via les banques en Espagne a abouti à l’arrestation de douze personnes le 28 juin 2023. Ces individus sont accusés d’une grande opération d’escroquerie, de faux, de recel, d’usurpation d’identité et d’organisation criminelle. Les Mossos d’Esquadra, avec la collaboration de la police judiciaire et la police nationale espagnole, ont mené l’opération dans différentes villes d’Espagne.

Une opération bien organisée

Le mode opératoire de ce réseau d’escrocs se basait sur la simulation d’identité pour effectuer des retraits en espèces ou des virements à partir de comptes de tiers. Pendant plusieurs mois, les malfaiteurs ont escroqué plus d’un million d’euros à plus de 90 personnes à travers toute l’Espagne. Les plaintes sont multiples, et les enquêtes ont finalement permis de découvrir que l’opération était bien organisée. Une partie des voleurs étaient chargés de voler des documents d’identité, tandis qu’un autre groupe était dédié à l’escroquerie en elle-même. Une troisième personne centralisait les communications et les répartitions des gains.

Un employé de banque complice

Les malfaiteurs menaient leurs crimes loin de chez eux, dans les villes où ils avaient dérobé les documents d’identité de leurs victimes. L’Andalousie était l’une des régions où ils opéraient le plus souvent. Lors des enquêtes, plus de 270 pièces d’identité volées ont été retrouvées, ainsi que de la drogue, des objets de luxe et plus de 90 000 € d’argent volé. Le 13 juillet, un employé de banque a été arrêté à son tour pour complicité avec l’organisation criminelle. Les malfaiteurs volaient des documents d’identité, et l’employé de banque utilisait sa position pour faciliter les opérations frauduleuses.

Conclusion

L’opération menée conjointement par les Mossos d’Esquadra et les deux polices a finalement permis de démanteler l’un des réseaux les plus actifs d’escroquerie en Espagne. Les douze personnes arrêtées sont accusées d’escroqueries, de faux, de recel, d’usurpation d’identité et d’organisation criminelle. Les enquêteurs ont saisi plus de 270 pièces d’identité volées, ainsi que de la drogue, des articles de luxe et plus de 90 000 € d’argent volé. La complicité de l’employé de banque a également été dénoncée. Cette opération a permis de mettre un terme aux actions frauduleuses d’une organisation bien organisée qui avait réussi à escroquer de nombreuses personnes sacrifiées sur l’autel de l’argent facile.

