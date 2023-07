Un chef engagé dénonce l’éducation alimentaire insuffisante dans les écoles.

Cap sur la ville de Bordeaux, où Tanguy Laviale vient d’être récompensé pour la deuxième fois par une étoile Michelin pour son tout nouveau restaurant, Ressources. Le chef, connu pour son talent et sa créativité culinaire, a su séduire les inspecteurs avec sa cuisine raffinée et novatrice. Installé au cœur d’un quartier branché de la ville, le restaurant offre une expérience gastronomique inoubliable, où les produits locaux et de saison sont mis en valeur avec brio. Accompagné de son équipe de passionnés, Tanguy Laviale promet une expérience culinaire unique à tous les amateurs de bonne cuisine.

Tanguy Laviale: un chef passionné et engagé

Tanguy Laviale n’a pas choisi la voie la plus traditionnelle pour devenir chef cuisinier étoilé. En effet, c’est après avoir suivi une formation dans le domaine de l’hôtellerie que sa passion pour la cuisine est née. Un amour qu’il associe volontiers à celui du vin. Depuis l’ouverture de Garopapilles, en 2014, il a su s’imposer comme un chef créatif et inventif.

Un chef qui prêche la bonne alimentation

Pourtant, trois ans après avoir obtenu son étoile, Tanguy Laviale a vendu son restaurant pour se consacrer à un projet plus éducatif : expliquer pourquoi on mange. Il intervient désormais auprès d’enfants et dans des entreprises publiques ou privées pour prêcher la bonne alimentation. Pour lui, l’impact de l’alimentation sur le physique, le psychique et l’environnement est indéniable. Si l’éducation à l’alimentation est trop faible dans les écoles, il espère pouvoir y remédier en partageant sa passion pour une alimentation saine et responsable.

Un chef engagé et conscient de son impact environnemental

Le Michelin a de nouveau récompensé Tanguy Laviale en lui attribuant une étoile pour son nouveau restaurant, Ressources. Un restaurant dans lequel il travaille avec des producteurs locaux, optant pour un circuit de très grande proximité. En s’approvisionnant chez des agriculteurs comme Pierre Bochard, il intègre des produits de qualité à son menu tout en réduisant son impact environnemental. Ce dernier pratique l’aquaponie, une méthode de culture hors-sol qui repose sur un système de recyclage de l’eau. C’est en collaborant avec des producteurs conscients de leur impact sur l’environnement que Tanguy Laviale propose une cuisine engagée, saine et responsable.