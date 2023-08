Un cargo innovant à voiles arrive à Concarneau pour le transport maritime durable.

Le tout premier navire français de cargaisons a été conçu par l’entreprise finistérienne Towt et finalisé par les chantiers bretons Piriou. Doté d’une longueur de pas moins de 100 mètres, ce navire unique en son genre sera capable d’acheminer des marchandises de l’Europe jusqu’au continent américain, et ce, sans aucune aide motorisée, mais uniquement à la force du vent. Il s’agit d’un exploit inédit réalisé par les entreprises françaises qui ont surmonté les obstacles techniques et logistiques pour mener à bien un projet hors du commun. Le bateau a été fabriqué en Roumanie et a été transporté jusqu’à Concarneau où la coque a été acheminée le lundi 28 août. Ce navire innovant ouvre ainsi la voie à de nouvelles perspectives dans l’industrie du transport, renforçant la place de la France dans ce secteur de compétitivité croissante.

Un voilier-cargo français

Un voilier-cargo mesure 100 mètres de long et transportera des marchandises entre l’Europe et le continent américain. C’est une première en France ! C’est un projet créé par l’entreprise finistérienne Towt et réalisé par les chantiers bretons Piriou. La coque a été construite en Roumanie et a été livrée à Concarneau.

Towt est une entreprise qui transporte des marchandises à la voile sur de longues distances depuis 2011. Jusqu’à présent, elle avait recours à des vieux gréements. L’an prochain, elle lancera son propre voilier-cargo de 80 mètres de long, quasi entièrement à la voile (des moteurs diesel permettront les manœuvres portuaires).

Le voilier-cargo est une grande première pour Towt. Cela permettra de charger trente fois plus de marchandises et d’avancer trois fois plus vite en l’Atlantique.

Un cargo écolo

Le navire en acier, construit en Roumanie, permettra de réduire de plus de 90% les émissions de CO2. Le chantier s’achèvera à Concarneau d’ici au printemps 2024 avec notamment la pose des deux mats de 57 mètres. Le prix de l’Anemos, nom du navire, est confidentiel et coûte plusieurs dizaines de millions d’euros. Le cargo-voilier devrait assurer des liaisons également vers l’Afrique et l’Asie à l’avenir.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA