Un candidat de téléréalité en Inde arrêté pour le port d’un collier de griffe de tigre – L’événement choquant qui défraye la chronique !

Un candidat exclu d’une émission de téléréalité en Inde pour port de griffe de tigre

Un candidat d’une émission de téléréalité diffusée en Inde a été arrêté et exclu du programme télévisé pour violation de la loi sur la protection de la faune. L’influenceur Varthur Santhosh portait un pendentif en griffe de tigre, ce qui a suscité de nombreuses plaintes de téléspectateurs. La police est intervenue sur le tournage de l’émission pour mettre fin à cette infraction.

Un animal particulièrement protégé

A plusieurs reprises dans l’émission, on peut voir le candidat avec un épais collier en or sur lequel est suspendu un pendentif en griffe de tigre. Suite aux plaintes des téléspectateurs, la police a confirmé que le pendentif était bien constitué d’une griffe de tigre. Conformément à la loi indienne de 1972, qui interdit le port de parties d’animaux protégés, l’influenceur risque une peine de prison allant de trois à sept ans.

Un animal en voie de disparition activement protégé

Le tigre est une espèce en danger critique d’extinction en Inde et bénéficie d’une protection stricte. Le pays abrite 75% de la population mondiale de tigres. Depuis les années 1970, des mesures ont été mises en place pour préserver l’espèce et les résultats sont encourageants. La population de tigres en Inde aurait augmenté de 200 individus entre 2018 et 2022.

