Ukraine: Zelensky déplore absence d’aide internationale face aux inondations en guerre

Suite à l’anéantissement du barrage ukrainien de Kakhovka le mardi 6 juin, l’eau persiste à s’échapper de ce dernier et à entraîner des crues. Au cours de sa visite dans la cité de Kherson le 8 juin, laquelle est submergée, le dirigeant ukrainien, Volodymyr Zelensky, a regretté la carence de soutien provenant des organismes internationaux.

Le 6 juin, le barrage de Kakhovka en Ukraine a été détruit. Plus de 48 heures après cet événement, l’eau continue de s’échapper du barrage et d’inonder les deux rives du Dniepr, avec des proportions de plus en plus impressionnantes le 8 juin. Plus de 600 km2 ont été inondés, soit l’équivalent de six fois la ville de Paris. L’eau continue de s’infiltrer et de monter, noyant un nombre incalculable de maisons et mettant en danger de nombreuses personnes à secourir.

Emmanuel Macron promet d’envoyer de l’aide

Le matin du jeudi 8 juin, le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, a tenu à soutenir les secouristes ukrainiens dans la ville de Kherson, désormais inondée. Par cette démarche, il veut montrer sa solidarité avec les victimes des inondations et déplorer l’absence d’organisations internationales sur le terrain. « Chaque personne qui meurt révèle les erreurs des organisations internationales, qui ont, semble-t-il, oublié comment on sauve des vies », a-t-il déclaré.

Les promesses d’aide venant du monde entier se multiplient, y compris celle du président français Emmanuel Macron, qui s’est engagé, mercredi soir, à envoyer de l’aide dans les prochaines heures. Cependant, ces promesses tardent pour le moment à se concrétiser.