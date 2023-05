Ukraine: Royaume-Uni premier fournisseur européen d’armes à Kiev, missiles et drones promis

Suite à ses visites à Rome, Berlin et Paris, le chef d’État ukrainien, Volodymyr Zelenski, s’est déplacé à Londres lundi. À cette occasion, le premier ministre du Royaume-Uni lui a assuré la fourniture de missiles et de drones. Depuis le commencement du conflit, la capitale britannique s’est imposée comme un leader en matière de soutien militaire.

L’engagement militaire du Royaume-Uni envers l’Ukraine, renforcé le lundi 15 mai par la promesse de Rishi Sunak d’envoyer des « centaines » de missiles et drones aériens, remonte à bien avant les événements actuels, et même avant l’année dernière. Les Britanniques, avec les Américains et les Canadiens, participaient déjà activement à des programmes de formation militaire en Ukraine avant que Moscou ne lance son offensive en février 2022.

À l’époque, Londres s’était rapidement impliqué dans la fourniture d’armes aux Ukrainiens qu’ils avaient formés, notamment des missiles antichars Javelin fabriqués aux États-Unis et des NLAW de fabrication britannique. Dès mars 2022, Londres avait également fourni à l’armée ukrainienne des armes anti-aériennes de courte portée, telles que les missiles Starstreak. Plus récemment, Londres a envoyé des canons, des lance-roquettes, des véhicules blindés de combat d’infanterie, des missiles de défense côtière et des chars lourds Challenger.

La dernière livraison britannique incluait des missiles de croisière air-sol Storm Shadow, qui auraient peut-être été utilisés pour bombarder un dépôt de munitions russe près de Louhansk ce week-end, à plus de 150 km derrière les positions russes.

Au début du conflit, les autres pays européens étaient plutôt en retrait par rapport à l’initiative britannique. Au printemps 2022, l’Europe avait encore des positions ambiguës concernant la Russie. L’Allemagne dépendait encore fortement du gaz russe, tandis que la France espérait ouvrir le dialogue avec le Kremlin. Les pays scandinaves, quant à eux, devaient contourner leurs législations strictes en matière d’exportation d’armes vers des pays en guerre.

Cependant, la situation a évolué et l’Union européenne a depuis intensifié son soutien à l’Ukraine : en février 2023, un an après le début de l’offensive russe, l’UE et ses États membres fournissaient à l’Ukraine une aide militaire et financière de l’ordre de 62 milliards d’euros, un soutien proche de celui des États-Unis qui, avec 71 milliards d’euros, reste le principal allié de Kiev.

Le Royaume-Uni continue de jouer un rôle important dans ce soutien. Bien que, comme les autres pays européens et les États-Unis, il n’ait pas encore fourni d’avions de combat à l’Ukraine, il a déjà fourni des armes aériennes, telles que les missiles Storm Shadow, et a offert des formations de pilotage d’avions de combat occidentaux. Bien qu’on ne sache pas si ces formations ont déjà commencé, elles laissent penser que des livraisons d’avions de combat pourraient suivre prochainement.