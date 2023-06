Ukraine: Guerre aux portes des villages repris aux forces russes

La libération de divers hameaux aux alentours de Donetsk a redonné du courage à la population ukrainienne. Les militaires sont reboostés grâce à la contre-attaque menée face aux Russes.

Une équipe de France Télévisions se rend dans les villages fraîchement libérés des fronts Sud en Ukraine. En chemin, on observe le mouvement incessant des blindés de l’armée ukrainienne et le bruit constant des tirs d’artillerie. La tâche de l’équipage d’un canon Caesar de fabrication française est d’appuyer les premières avancées sur les lignes russes, grâce à des frappes de précision, à 40 km. La contre-attaque ukrainienne stimule les troupes. « On obtient des premiers succès, et bien sûr, ça nous donne du courage. On y va à fond », déclare Psich, chef de bataillon sur le front Sud.

« La situation s’améliore »

Dans un petit village situé à 3 km des localités libérées, jusque-là coincé entre les deux camps, les quelques habitants constatent les changements depuis que leurs forces avancent. Ils évaluent la situation en fonction de leur propre perception du danger. « La situation s’améliore. Jusqu’à récemment, on était visés quotidiennement par des centaines d’obus, et depuis un ou deux jours, il n’y en a plus que quelques dizaines », témoigne un résident. La libération de ces premiers villages est également symbolique et redonne espoir à la population ukrainienne.