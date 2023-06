Ukraine: Destruction du barrage de Kakhovka, dégâts majeurs en zones contrôlées russes

L’effondrement du barrage Kakhovka en Ukraine a également entraîné des conséquences néfastes dans les régions sous contrôle russe. Cela est particulièrement visible à Kokhany, situé sur la rive gauche du fleuve Dniepr, où l’eau recouvre des kilomètres de distance. Plusieurs habitations se sont écroulées à cause de cet événement.

Sur la rive gauche du Dniepr, dans la zone contrôlée par les Russes, la circulation n’est possible qu’en bateau. À Kokhany, l’eau a tout envahi, mais la guerre reste présente. Lors de leurs patrouilles, les secouristes découvrent un camion militaire russe submergé. À quelques mètres, on ne distingue plus que le toit d’un poste de contrôle, pendant que des tirs d’artillerie se font entendre au loin.

Des habitants réfugiés sur une bande de terre

Les équipes de secours russes avancent avec difficulté sur le fleuve, qui a tout submergé sur plusieurs kilomètres. « Ici, la visibilité est très mauvaise dans l’eau. Il y a des palissades et notre bateau est en PVC. On risque à tout moment de le crever », exprime l’inquiétude d’un secouriste. Des milliers de maisons sont inondées, et certaines se sont effondrées à cause de l’eau. Au loin, on voit des habitants qui se sont réfugiés sur une bande de terre. Ils sont désormais bloqués là et reprochent aux services de secours de ne pas les avoir évacués. Pour survivre, les soldats russes leur ont donné des rations.