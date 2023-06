Ukraine: Destruction barrage Kakhovka, « grande catastrophe écologique » selon hydrologue Kherson

L’enseignant Yevhen Korzhov, qui effectue des recherches à l’Université de Kherson, considère que le niveau de l’inondation a atteint son point culminant, mais qu’il se poursuivra encore pour une durée de 10 à 15 jours. Il exprime ses préoccupations quant aux impacts à moyen et long terme de cet incident sans précédent.

Des évacuations massives ont eu lieu à cause d’une inondation provoquée par l’homme. La destruction du barrage de Kakhovka en Ukraine a provoqué une montée des eaux dans le cours inférieur du fleuve Dnipro, mardi 6 juin. De nombreuses localités font face à ces inondations, et le niveau de l’eau a par exemple augmenté de 3,50 mètres dans le quartier Korableny de Kherson, la capitale régionale. Yevhen Korzhov, chercheur, hydrologue et biologiste à l’université d’État de Kherson, met en garde contre une pollution des nappes phréatiques et un bouleversement de l’écosystème.

Lors d’une interview avec Franceinfo, Yevhen Korzhov explique que suite à la destruction de la centrale hydroélectrique de Kakhovka, plusieurs localités proches de la centrale ont été inondées. Selon lui, le niveau maximal de l’eau dans le lit du Dnipro sera atteint pendant environ une journée, puis diminuera progressivement et les zones côtières du cours inférieur du fleuve s’assécheront petit à petit. Il estime que l’élévation des niveaux d’eau sur le territoire devrait durer entre 10 et 14 jours.

Dans la capitale régionale de Kherson, plusieurs quartiers sont touchés par l’inondation, et des services de secours ainsi que des groupes de volontaires travaillent activement pour aider et évacuer la population locale. Les zones humides du sud de l’Ukraine restent inondées et les zones non inondées servent de refuge à de nombreux oiseaux rares et d’animaux typiques. Selon Yevhen Korzhov, la baisse du niveau d’eau dans la ville de Kherson devrait commencer dans les prochains jours et l’inondation devrait être complètement résorbée d’ici une semaine.

La pollution de l’eau est un problème important. Selon lui, la situation est surtout critique pour les villes de la région de Kherson, qui s’approvisionnent en eau à partir de puits et du Dnipro. Les habitants sont fortement déconseillés d’utiliser l’eau de la rivière actuellement. De plus, la pollution et les micro-organismes pathogènes contenus dans les eaux pourraient pénétrer dans les nappes phréatiques et dégrader l’état sanitaire et épidémiologique des eaux de surface et souterraines au cours des prochains mois. La dégradation potentielle de la qualité des eaux de surface naturelles sur une vaste zone de 3 600 km2 environ est également préoccupante.

Enfin, Yevhen Korzhov souligne que cette inondation temporaire est le début d’une grande catastrophe écologique, qui ne s’est encore jamais produite sur le territoire de l’Europe au cours du siècle, car à long terme, l’afflux d’eau salée détruira la plupart des espèces indigènes de la flore et de la faune d’eau douce.