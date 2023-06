Ukraine: Contre-Offensive, Formation Militaire, Propagande Russe, Nucléaire – L’interview de Guillaume Ancel à Retenir

Le romancier et ex-commandant de l’armée française était l’invité de l’émission « 8h30 franceinfo » le lundi 12 juin 2023.

Guillaume Ancel, écrivain et ancien officier de l’armée française, était l’invité du 8h30 franceinfo, le lundi 12 juin 2023. Il a répondu aux questions de Marc Fauvelle et Salhia Brakhlia sur différents sujets, tels que la contre-offensive ukrainienne, la formation militaire, la propagande russe, le nucléaire et Poutine.

Contre-offensive ukrainienne : « C’est d’une ambition extraordinaire »

Selon Guillaume Ancel, la contre-offensive ukrainienne est d’une ambition extraordinaire. Les troupes ukrainiennes lancent une opération majeure pour libérer l’Ukraine, et non pas simplement pour récupérer une ville. Elles doivent faire face à un front russe de plus de 1 200 kilomètres. Les Ukrainiens mènent entre 10 et 20 offensives par jour, frappant continuellement le dispositif russe, qui pourrait s’effondrer au bout de plusieurs semaines.

Formation militaire : « Les Ukrainiens se battent mieux que personne »

Guillaume Ancel a salué les compétences des Ukrainiens au combat, qui se battent depuis seize mois et mieux que quiconque. Cependant, ils doivent apprendre à coordonner des opérations complexes, et c’est ce que les forces alliées leur ont appris à un niveau élevé. Il a également souligné que parmi les 50 pays alliés de l’Ukraine, il y a des pays non occidentaux, comme le Maroc.

Propagande russe : « On s’est laissé tromper » sur la capacité de l’armée russe

Beaucoup d’observateurs militaires avouent s’être trompés sur les capacités réelles de l’armée russe. Guillaume Ancel estime que même Poutine a été intoxiqué par la propagande sur la puissance de son armée. Malgré les investissements massifs depuis 20 ans, l’armée russe fonctionne comme la société de Poutine, détournant une grande partie des fonds et étant en réalité une armée soviétique datant de 40 ans.

Attaques ukrainiennes sur le territoire russe : pas de « moyens occidentaux » pour « frapper le territoire russe »

Guillaume Ancel assure que les incursions sur le territoire russe sont menées par des Russes contre leurs propres compatriotes. Il précise que les troupes ukrainiennes n’interviennent pas sur le sol russe, et que les moyens occidentaux n’ont pas été engagés pour atteindre des cibles russes à l’intérieur de la Russie.

Menace nucléaire : « Pas une option »

Bien que Vladimir Poutine brandisse régulièrement la menace nucléaire, Guillaume Ancel considère que le nucléaire n’est pas une option. Il explique que si Poutine utilisait une arme nucléaire, l’OTAN détruirait toutes les forces russes en Ukraine avec des armes conventionnelles. Selon lui, Poutine doit faire un choix cornélien entre déclencher une catastrophe ou garder un minimum de rationalité.

La fin de Poutine : « Seulement les Russes » peuvent « l’éliminer »

Guillaume Ancel pense que la guerre s’arrêtera avant que les Ukrainiens n’atteignent la Crimée. Si le président ukrainien Volodymyr Zelensky parvient à déstabiliser le dispositif militaire russe, le pouvoir de Poutine vacillera. Il considère que seule une intervention russe pourra éliminer Poutine, et que cela n’aura lieu que lorsque le régime sera en échec pour éviter d’être emporté par sa propre défaite.