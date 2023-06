Ukraine: Conséquences de la destruction du barrage en guerre – Impacts et enjeux

Au cours de la matinée du mardi 6 juin, la démolition du barrage hydroélectrique de Kakhovka a provoqué le déversement d’énormes quantités d’eau, avec un débit impressionnant: six fois supérieur à celui des chutes du Niagara. En direct sur le plateau, le reporter Nicolas Chateauneuf nous informe sur l’état des lieux.

Depuis mardi 6 juin au petit matin, une immense quantité d’eau déferle sur la vallée et inonde les villes situées le long du fleuve Dniepr, suite à la destruction du barrage hydroélectrique de Kakhovka. « Ce matin, la brèche mesurait près de 250 mètres de large. Cet après-midi, elle a atteint 400 mètres », explique Nicolas Chateauneuf, journaliste présent sur le plateau du journal télévisé de 20 heures ce mardi. Cette inondation représente un débit plus de six fois supérieur à celui des chutes du Niagara. Le barrage, construit à l’époque soviétique, permettait de réguler le cours d’eau et d’alimenter en électricité 160 000 foyers grâce à sa centrale hydroélectrique.

Evacuation de 17 000 personnes côté ukrainien

Servant également de pont routier, le barrage avait également contribué à la création d’un immense réservoir d’eau, d’une capacité équivalente à 18 fois celle du lac d’Annecy. De plus, « c’était l’un des derniers ponts encore en service entre la rive nord, sous contrôle ukrainien, et la rive sud, sous contrôle russe », précise le journaliste. Le côté ukrainien, avec le port et les côtes de Kherson, est menacé par ces inondations : 17 000 personnes doivent être évacuées. « La rive sud occupée par les Russes, plus plate, devrait subir davantage de dégâts. Concernant les conséquences sur la faune et la flore, elles sont absolument considérables », conclut Nicolas Chateauneuf.