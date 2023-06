Ukraine: Choléra menace ultime après destruction barrage Kakhovka, selon Médecins du Monde

La destruction du barrage de Kakhovka, situé dans la partie méridionale de l’Ukraine, a eu lieu mardi et a causé des crues. Ce mercredi, Médecins du Monde exprime ses craintes concernant l’émergence « d’un grand nombre de maladies liées à l’eau ».

« Le choléra est la menace ultime, mais il y a également de nombreuses maladies liées à l’eau » à la suite de la destruction du barrage de Kakhovka dans le sud de l’Ukraine, déclare Héléna Ranchal, directrice des opérations internationales de Médecins du Monde, sur franceinfo mercredi 7 juin. Les équipes de l’ONG sont positionnées à Mikolaïv en collaboration avec la Croix-Rouge ukrainienne. Elles s’occupent des premières personnes qui fuient la zone et préparent l’aide aux zones touchées.

franceinfo : Comment vont se passer les prochains jours ?

Helena Ranchal : Nous sommes inquiets pour l’avenir, pour les jours à venir, pour la zone sous contrôle russe, car nous n’y avons pas accès et nous savons que c’est la plus touchée. D’un point de vue sanitaire, dans la région de Kherson, il y avait des endroits où il était très difficile de fournir des soins pour des raisons de sécurité. Maintenant, on se retrouve avec ce problème où des gens ne peuvent pas se déplacer côté russe. Dans le secteur de Kherson, qui est un peu moins touché, les gens attendent les jours à venir. Il faut attendre que la situation se stabilise et que toutes les mines puissent être déplacées.

Dans quel état se trouvent les infrastructures sanitaires ?

Dans certains centres de santé, le fonctionnement est interrompu pour des raisons de sécurité. L’hôpital de Mikolaïv est prêt et dispose des capacités nécessaires pour répondre à la situation. Pour les autres, il est encore un peu tôt pour le dire, car des évaluations sont en cours. En tout cas, la solution réside dans Mikolaïv et les villes environnantes. Avec la montée des eaux, tous les équipements, notamment pour la vaccination et les médicaments, seront complètement détruits. Il faudra à nouveau tout acheminer. Nous avons mobilisé des équipes mobiles pour fournir des soins et du soutien. Pour l’instant, il n’y a pas beaucoup de monde, mais nous suivrons la situation dans les jours à venir en fonction de la décrue.

Les coupures d’eau risquent-elles d’être un problème ?

Cela risque d’être un problème, notamment pour la consommation d’eau potable. Le choléra est la menace ultime, mais il y a un grand nombre de maladies liées à l’eau qui peuvent survenir avant. C’est pourquoi nous sommes très vigilants. Nous avons pris toutes les mesures nécessaires avec les autorités sur place, par exemple pour mettre à disposition des kits contre le choléra et d’autres maladies liées à l’eau. Il y a aussi tout l’aspect santé mentale. Nous parlons de personnes qui vivent sur la ligne de front depuis 14 mois. C’est très lourd et maintenant cela ajoute encore plus de souffrance.