UE: accord des ministres sur une réforme de l’asile pour les Etats membres

Cela permet donc d’initier des discussions avec le Parlement européen, dans l’optique d’adopter cette réforme avant les élections européennes prévues en juin 2024.

Après une journée de négociations ardues, les ministres européens de l’Intérieur sont parvenus, le jeudi 8 juin, à un accord sur deux aspects essentiels d’une réforme de la politique migratoire. Cette dernière prévoit un mécanisme de solidarité entre les États membres pour la prise en charge des réfugiés et un examen plus rapide des demandes d’asile de certains migrants aux frontières. « Ce ne sont pas des décisions faciles pour tous ceux qui sont autour de la table, mais ce sont des décisions historiques », a déclaré la ministre allemande de l’Intérieur, Nancy Faeser. Cet accord ouvre la voie à des discussions avec le Parlement européen en vue de l’adoption de la réforme avant les élections européennes de juin 2024.

Ylva Johansson, commissaire européenne aux Affaires intérieures, s’est félicitée d’une « étape très importante » pour le Pacte sur l’asile et la migration, présenté en septembre 2020. Roberta Metsola, présidente du Parlement européen, a salué une « percée » et a souligné que son institution était prête à entamer les pourparlers. La Pologne et la Hongrie ont voté contre ces propositions, tandis que la Bulgarie, Malte, la Lituanie et la Slovaquie se sont abstenues, selon les informations recueillies par l’AFP auprès de la présidence suédoise du Conseil de l’UE, qui a mené les longues et complexes négociations.

Un peu plus tôt dans la journée, une dizaine d’États membres, dont l’Italie et la Grèce, avaient exprimé leur opposition ou leurs réticences aux propositions présentées. Un nouveau texte de compromis a donc dû être élaboré pour satisfaire le plus grand nombre de pays, en particulier les pays méditerranéens, qui sont les premiers points d’entrée des migrants dans l’UE.