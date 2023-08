Tunnel du Tende : les travaux interminables dans la vallée de la Roya Titre putaclic : Incroyable ! Les travaux du Tunnel du Tende dans la vallée de la Roya ne semblent jamais finir !

Depuis une décennie maintenant, le projet de creuser un nouveau tunnel de Tende pour relier la vallée de la Roya et le Piémont italien ne cesse de faire parler de lui. Malheureusement, cette initiative vient de subir une nouvelle série de déconvenues. En effet, les travaux ont subi un énième retard, ce qui ne manque pas d’inquiéter les personnes concernées. Pire encore, une entreprise qui était impliquée dans le chantier s’est soudainement désengagée d’une partie de celui-ci, semant encore plus le doute et l’incertitude quant à la réalisation de ce projet ambitieux. Pourtant, il est essentiel que des actions soient entreprises pour développer et renforcer les liens entre les différentes communautés de cette région, tant sur le plan économique que sur le plan social. Voilà pourquoi il est crucial que nous restions vigilants et attentifs à l’évolution de cette situation, dans l’espoir qu’elle puisse trouver une issue favorable dans un futur proche.

Retard dans les travaux de tunnel de Tende : des pénalités de retard négociées pour la prochaine CIG

Le creusement d’un nouveau tunnel de Tende pour relier la vallée de la Roya et le Piémont italien vient de connaître de nouvelles déconvenues avec un énième retard dans les travaux et une entreprise qui se désengage d’une partie du chantier. Ce tunnel de plus de 3 km et sa réhabilitation devaient être opérationnels pour octobre prochain selon l’Anas, le gestionnaire des routes italiennes. Mais la date a été repoussée à juin 2024, soit 6 mois de plus d’attente. Limone, reconnue pour sa station de ski, souffre de ces retards et a perdu sa clientèle transfrontalière venant de la vallée de la Roya, ce qui a un impact sur son économie touristique.

## Limone a perdu ses touristes transfrontaliers

Située dans les Alpes-Maritimes, la vallée de la Roya a vu son accès routier vers le Piémont italien se compliquer en raison du retard du tunnel de Tende. Les habitants de la région commencent ainsi à trouver le temps long. Même les acteurs touristiques de Limone se désolent de voir la clientèle transfrontalière disparaître du fait de l’effectivité reportée du tunnel. Les années de travail sur le projet semblent avoir eu finalement un impact négatif sur les attentes et les espoirs des habitants de la région.

## « Inertie » d’un chantier transfrontalier

Les retards rencontrés par le projet de tunnel de Tende seraient liés à des facteurs industriels et administratifs. D’une part, un scandale judiciaire impliquant la première entreprise de travaux, Fincosit, puis la tempête Alex, et d’autre part, l’achat de ventilateurs, posant un problème selon le maire de Limone, ainsi que les lenteurs administratives rendent difficile l’achèvement des travaux en temps voulu. La complexité du chantier et son envergure transfrontalière ajoutent autant d’inertie et de validations qui nuisent à l’avancement du projet.

## Pénalités de retard

Selon Massimo Riberi, le maire de Limone, le nombre d’ouvriers mobilisés va passer de 100 à 250 personnes le mois prochain pour permettre aux travaux de s’accélérer. Des pénalités de dépassement ont été négociées pour compenser ces retards et seront finalisées lors de la prochaine conférence intergouvernementale (CIG) en septembre 2022. À l’ordre du jour, la renégociation du contrat entre Edilmaco et l’Anas, le maître d’œuvre italien, sera discutée. La prochaine CIG doit se tenir à Rome. Les élus et acteurs impliqués dans ce dossier comptent bien en profiter pour obtenir des réponses et des garanties à la hauteur des enjeux économiques et industriels de la région.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA