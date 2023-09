Tunnel du Fréjus rouvert pour poids lourds après éboulement en Savoie

Il y a un peu plus de quinze jours, la Savoie a connu un événement spectaculaire : un éboulement de rochers a eu lieu. Après des travaux intensifs, l’autoroute A43 a finalement rouvert ses portes en soirée le vendredi 8 septembre. Il est ainsi possible d’emprunter la portion reliant Saint-Michel-de-Maurienne et Le Feney, et ce, dans les deux sens. De plus, le tunnel du Fréjus est de nouveau accessible aux poids lourds. Cela a été rendu possible grâce aux efforts déployés pour nettoyer et réaménager les lieux. Les conducteurs et les transporteurs peuvent donc de nouveau circuler en toute sécurité. Toutefois, il ne faut pas oublier la prudence lors de la traversée de cette zone pour éviter tout autre accident.

Réouverture de l’autoroute A43 en Savoie

Près de deux semaines après un éboulement de rochers en Savoie, l’autoroute A43 a rouvert dans la soirée du vendredi 8 septembre. La portion située entre Saint-Michel-de-Maurienne et Le Feney est désormais ouverte à la circulation dans les deux sens, tout comme le tunnel du Fréjus, à nouveau accessible aux poids lourds. La circulation est limitée à 50 km/h et un arrêté préfectoral a été pris afin d’encadrer la circulation sur cette section. La déviation pour les véhicules légers et les poids lourds est levée.

La réouverture du tunnel routier Fréjus

Le tunnel routier du Fréjus était jusqu’alors interdit aux 3,5 tonnes provoquant le report de la circulation routière des poids lourds vers le tunnel du Mont-Blanc et Vintimille. Sa réouverture à tous les véhicules a réjoui vendredi les acteurs du secteur des transports. Philippe Jacquemmoz, PDG de l’entreprise Jacquemmoz qui réalise 60% de son activité entre les deux pays, a confié à l’AFP que « comme tous les transporteurs qui vont en Italie, on ressent du soulagement ».

La réouverture de la ligne ferroviaire prendra plus de temps

Sur la reprise du trafic ferroviaire, le ministre délégué aux Transports, Clément Beaune, a indiqué que « ça prendrait plus de temps » et qu’il faudrait au moins deux mois pour évaluer et éventuellement mener les travaux nécessaires. Le maire de Modane, Jean-Claude Raffin a souligné qu’il était « un petit peu inquiet pour la suite », notamment en raison des incertitudes sur la circulation des trains. « Tout le monde a maintenant pris conscience que le dossier ne pouvait pas se refermer à l’issue de ce chantier, qu’il fallait voir à long terme », a-t-il ajouté après une rencontre entre les élus locaux et le ministre.

source originale : france3-regions.francetvinfo.fr

mode d’écriture : automatique par IA