Trois-mâts norvégien Statsraad Lehmkuhl aux 1000 vies pour conquérir Armada 2023 Rouen

Au cours de l’événement Armada de la Liberté qui se tiendra du 8 au 18 juin 2023, plusieurs milliers de navires se rassembleront et défileront le long des quais de la ville de Rouen. Le célèbre voilier norvégien à trois mâts, Statsraad Lehmkuhl, sera également présent lors de cet événement, ayant déjà participé aux éditions de 1999 et 2008.

Lors de la 8ème édition de l’Armada, le trois-mâts barque norvégien Statsraad Lehmkuhl était présent. Il s’agit de l’un des voiliers les plus anciens et les plus grands encore en activité dans le monde, et dont l’histoire est pour le moins mouvementée.

Un siècle d’histoire

Le Statsraad Lehmkuhl a traversé deux guerres mondiales et formé des milliers de marins. Aujourd’hui, il est considéré comme un ambassadeur flottant de la ville de Bergen en Norvège, son port d’origine. Pourtant, c’est en Allemagne qu’il a été construit en 1914 en tant que navire-école pour la flotte marchande allemande.

Après la Première Guerre mondiale, il est récupéré par l’Angleterre, puis racheté par un Norvégien qui souhaite former les futures générations de marins norvégiens. Cependant, en 1940, l’Allemagne nazie envahit Bergen et s’empare du navire, le repeignant en noir. Un sextant de cette époque est toujours conservé à bord. « C’est un sextant de très bonne qualité, on peut très bien l’utiliser aujourd’hui », explique Jonathan Engel Rousseau, 2ème lieutenant. Depuis la fin de la guerre, ce trois-mâts est revenu en Norvège et fait la fierté de la ville de Bergen. « C’est un bateau très joli, c’est notre bateau », affirme fièrement une habitante de la ville.

Bergen, la ville norvégienne la plus européenne

Le Statsraad Lehmkuhl, avec ses dimensions impressionnantes (98 mètres de long, 12,60 mètres de large, un tirant d’eau de 5,20 mètres et une voilure de 2 000 mètres carrés sur 22 voiles), semble gigantesque dans le port de Bergen. Ce port, entouré de montagnes et protégé par des îles, est niché entre les deux plus grands fjords de Norvège, qui contribuent à la beauté du paysage. De par sa situation géographique sur la mer du Nord, Bergen a toujours entretenu des relations privilégiées avec l’Europe.

Au Moyen Âge, le port de Bergen connaît une période florissante. Le quartier de Bryggen sur les quais, aujourd’hui inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, est le témoignage le plus marquant de l’époque où Bergen était un centre de commerce avec le reste de l’Europe.

Le Statsraad Lehmkuhl a navigué pendant vingt mois sur les océans du monde entier pour sensibiliser à l’importance cruciale des océans. Son tour du monde s’est terminé en avril dernier. Le mercredi 7 juin, il passera sous le pont Flaubert à 21h15 pour rejoindre les navires venus de toutes les mers du globe, réunis à Rouen.

L’Armada de la Liberté à Rouen se tiendra du 8 au 18 juin 2023.